¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÐ»³Éô¡×¤Î¾®ÅÄ¤µ¤ó[Key], Hina¤µ¤ó[Vo]¡ªÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×
Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)9:30¡Á15:00
¾ì½ê¡§¼¼Æ²¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
¡ÖÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡×¤Ï¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¡Á9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Î4Æü´Ö¡¢É¸¹â2,450m¤Î¼¼Æ²¤Ç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ8·î2Æü(ÅÚ)¤È8·î15Æü(¶â)¤Ë¤ÏÉÙ»³±Ø¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Ç½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤È¤Ï¡©¡Û
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2025Ç¯3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡¢»³¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤ÏÉ¸¹â2,450m¤Î¼¼Æ²¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ÏÎ©»³Ï¢Êö¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¼¼Æ²¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë²°¾å¡£
½©¤á¤¯»³¡¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¿Í¤âÄ°¤¯¿Í¤â°ì½ï¤ËìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ÈÅÐ»³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÐ»³Éô¡×¤Î¾®ÅÄ¤µ¤ó[Key], Hina¤µ¤ó[Vo]¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é³«ºÅ¡ª¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¡Û
¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³±Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Ç±éÁÕ¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ò·èÄê¤·¡¢²ñ¾ì¡¦¼¼Æ²¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¾è¼Ö·ô¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ 2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(¶â)10:00¡Á14:00
¾ì½ê¡§ ÉÙ»³±Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î(1³¬)
¡Ú¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Û
¼¼Æ²¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÎ©»³¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤ÏÂç´ÑÊö¡¦¹õÉôÊ¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ÍÊþ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó»°½ÅÁÕÃÄ¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£
10·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÈþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤È²»³Ú¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¡¡1²óÌÜ¡§11:30¡Á¡¡2²óÌÜ¡§13:30¡Á
¾ì½ê¡§¹õÉôÊ¿Äí±à(À²Å·»þ)¡¢Âç´ÑÊö±Ø2³¬(±«Å·»þ)
¡Ú¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤¤Ã¤×¡Ö½©¤ÎÁá³ä10¡×¤òWEB¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª¡Û
ÆÃÄê¤Î´ü´Ö¡¦¶è´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÍøÍÑÆü¤Î10ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ç±¿ÄÂ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú¤¤Ã¤×¡Ö½©¤ÎÁá³ä10¡×¤ò¡¢Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥ÈWEB¤¤Ã¤×¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î1Æü(¶â)¤«¤é¤Ï10·î1Æü(¿å)¡Á11·î3Æü(·î)ÍøÍÑÊ¬¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
