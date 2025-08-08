ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥à¡×
¡ØÇµ¤¬Èþ¡Ù¤Ï¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤´ä¾ëÅç¤Î¤Þ¤É¤ó¤Ê¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥à¤ò¡¢2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÇµ¤¬ÈþÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
Çµ¤¬Èþ¡Ö°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥à¡×
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡§1ËÜ¡¡1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¡Á
¢¨ ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâÅ¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È
¡ØÇµ¤¬Èþ¡Ù¤Ï¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤´ä¾ëÅç¤Î¤Þ¤É¤ó¤Ê¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥à¤ò¡¢2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÇµ¤¬ÈþÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ¤Î´»µÌ¤Î½÷²¦¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¼ý³ÏÎÌ¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸¸¤Î´»µÌ¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Þ¤Î»ý¤Ä¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÌÆù´¶¤È¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡¢Çµ¤¬Èþ¤Î¿©¥Ñ¥óÀìÍÑ¤Î¥¸¥ã¥à¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý
Çµ¤¬Èþ¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö°¦É²¸©»º´ä¾ë¤Þ¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥à¡× appeared first on Dtimes.