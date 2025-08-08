Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤Î¸«¤¨¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤Î¸«¤¨¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È´é½Ð¤·¡É¤·¤¿É×¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È(Ê£¿ô¥«¥Ã¥È)
¡¡2021Ç¯1·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÏËÌ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤ÈÉ¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯»Ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬¼Ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î24Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡È´é½Ð¤·¡É¤·¤¿É×¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÂÎÄ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÏËÌËãÍ§»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡8·î6Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂ¼¾åÎ´¡Ê63¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎºÙÀîÍºÂÀ¡Ê42¡Ë¤È¼Ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë