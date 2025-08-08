¤ªº×¤ê¤Ç²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¥«¥í¥ê¡¼¤È¿©¤ÙÊý¥¬¥¤¥É
¡¡²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¤ªº×¤ê¡ª¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¤«¤É¹¤Ê¤É¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤à²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ï²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤È¿©¤ÙÊý¥¬¥¤¥É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¡ª¤ªº×¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ë²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥«¥í¥ê¡¼ ¤È¿©¤ÙÊý
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼ç¿©¡¦¤ª¤«¤º·Ï¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿©¡¦¤ª¤«¤º·Ï
¼ç¿©¡¦¤ª¤«¤º·Ï¤Î²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Åü¼Á¤ä»é¼Á¤¬¤ä¤äÂ¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤â¹â¤á¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¡Ö¼ç¿©¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤ªº×¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬2¡Á3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÎÌ¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤±¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡Û
¼ïÎà¡¿¥«¥í¥ê¡¼
¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿¡¼¡¿128kcal
¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¿175kcal
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿189kcal
¤¿¤³¾Æ¤¡Ê6¸Ä¡Ë¡¿261kcal
¤«¤éÍÈ¤²¡ÊÃæ¡¦3¸Ä¡Ë¡¿264kcal
¾Æ¤¤½¤Ð¡¿504kcal
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¿624kcal
¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï
¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿²Û»Ò¤ä¤«¤É¹¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤á¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤ä¤ê¤ó¤´°»¤Ê¤É¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤á¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤«¤É¹¤ÏÈæ³ÓÅª¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤â¤Î¤äÎýÆý¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡Û
¼ïÎà¡¿¥«¥í¥ê¡¼
¤«¤É¹¡Ê¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤±¡Ë¡¿28kcal
¤ï¤¿²Û»Ò¡¿79kcal
¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¿140kcal
¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¡Ê10¸Ä¡Ë¡¿240kcal
¤ê¤ó¤´°»¡¿287kcal
¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼
¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î1ËÜÄÒ¤±¤ä»ÞÆ¦¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤¦¤¨¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¤¤«¾Æ¤¤ä¾Æ¤Ä»¤ÏÈæ³ÓÅª»é¼Á¤¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤¿¤ì¡×¤è¤ê¡Ö±ö¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡Û
¼ïÎà¡¿¥«¥í¥ê¡¼
¤¤å¤¦¤ê¤Î1ËÜÄÒ¤±¡¿17kcal
»ÞÆ¦¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤«¤ßÄøÅÙ¡Ë¡¿30kcal
¤¤¤«¾Æ¤¡¿115kcal
¾Æ¤Ä»¡Ê¤â¤â¡¦±ö¡¦2ËÜ¡Ë¡¿152kcal
¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡¿205kcal
¤ªº×¤ê¤Ç²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Æº×¤ê¤ÏÇ¯¤Ë1¡Á2²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¡£¤³¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òËº¤ì¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¡ÊÄ´À°¡Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£ÍâÆü¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¿©»ö¤ä¡¢¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Ä¥«¥ê¥¦¥àËÉÙ¤Ê¿©ºà¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤¿¿©»ö¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÄ´À°¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥«¥í¥ê¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢²°Âæ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡ÖÍÈ¤²Êª¤Ï1ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï1ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªº×¤ê¤Ï²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¾å¼ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
