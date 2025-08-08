°æ¼ê¾åÇù¡Ê22¡Ë¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´°àú¡×
¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î°æ¼ê¾åÇù¡Ê22¡Ë¤¬¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´°àú¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2018Ç¯¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ÖÂè31²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°æ¼ê¾å¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¿åÃå¤Ê¤ó¤Æ±ê¾å¤·¤½¤¦¡£¤ªÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿²ÖÊÁ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª
¡¡2025Ç¯8·î7Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ç¤¹¥Í¡¢Çù¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÇù¤Á¤ã¤óåºÎï¤À¤è¡Á¾Ð´é¤â¥¹¥Æ¥¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë