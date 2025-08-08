¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡¢¤ï¤¿²Û»Ò¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼ÅùÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¤Þ¤Ä¤ê¡×
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(Æü)¡¢15Æü(·î¡¦½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¤Þ¤Ä¤ê¡×
¢£³«ºÅÆü
2025Ç¯09·î13Æü¡Á2025Ç¯09·î15Æü
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¼ÇÀ¸¹¾ì¡¢Ãæ±ûÎÐÆ»
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢·ËÌÚ¾®³Ø¹»¤Î¡ÖHAPPY¹ç¾§ÃÄ¡×¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¡¢¿À¸ÍÎëÍöÂæ¹âÅù³Ø¹»ÏÂÂÀ¸ÝÉô¡¢¿À¸Í»Ô¾ÃËÉ²»³ÚÂâ¡¢¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Þ¤Ä¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¼«¼£²ñ¤Ë¤è¤ë²°Âæ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ê»ý¤Á²Ö²Ð(Í×»öÁ°¿½¹þ¤ß)¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆâÍÆ
(1)¥¹¥Æ¡¼¥¸
1. 9·î13Æü(ÅÚ)
·ËÌÚ¾®³Ø¹»¡ÖHAPPY¹ç¾§ÃÄ¡×
¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô
2. 9·î14Æü(Æü)
¿À¸ÍÎëÍöÂæ¹âÅù³Ø¹»ÏÂÂÀ¸ÝÉô
3. 9·î15Æü(·î¡¦½Ë)
¿À¸Í»Ô¾ÃËÉ²»³ÚÂâ
4. Á´Æü
¥¥Ã¥º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥¹¥Æ¡¼¥¸(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
(2)HAPPY±ïÆü¡¦²°Âæ
¥è¡¼¥è¡¼Äà¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡¢¤ï¤¿²Û»Ò¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼ÅùÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
(3)¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¥Ö¡¼¥¹(ÀèÃå½ç)
1ÁÈ6¿Í¤Þ¤Ç¡¢³ÆÆü300ÁÈ
¢¨¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢»öÁ°¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¿½¹þÊýË¡¡ä
¿½¹þ¤ß¡¡¡§8·î1Æü(¶â)9»þ¤«¤é9·î15Æü(·î¡¦½Ë)20»þ¤Þ¤Ç
²Ö²Ð»þ´Ö¡§(1)17»þ00Ê¬ (2)17»þ40Ê¬ (3)18»þ20Ê¬
(4)19»þ00Ê¬ (5)19»þ40Ê¬ (6)20»þ20Ê¬
(³Æ²ó30Ê¬¡¡Æþ¤ìÂØ¤¨»þ´Ö10Ê¬)
»ý¤ÁÊª¡¡¡§(1)¼ê»ý¤Á²Ö²Ð(ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç²Ö²Ð¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¢¨¿á¤¾å¤²¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤Ï¶Ø»ß
(2)¥Ð¥±¥Ä(²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ª¿å¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹)
(3)¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥Á¡¢¤í¤¦¤½¤¯Åù
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö¤¤¤¹ÀìÍÑ¶è²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¶è²è¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±È¼¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÄÌ¾ï¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÀè¡¡¡§¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼²¹Àô·ò¹¯¥»¥ó¥¿¡¼
¿½¹þÊýË¡¡§ÅÅÏÃ¤â¤·¤¯¤ÏÄ¾ÀÜ¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¡078-743-8040
¡ãÎÁ¶â¡ä
ÍÎÁ
¶â³Û¡§500±ß¡¿ÁÈ
¼ê»ý¤Á²Ö²Ð(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
¢£¼çºÅ¼Ô
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤³¤¦¤Ù»ÔÌ±Ê¡»ã¿¶¶½¶¨²ñ
