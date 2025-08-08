ドジャース本拠地に現れた“大御所”は「シルエットだけで…」ヌートバー母とも2Sで「色々な方とお知り合いで、すばらしーーー」

日本の大御所女性が大谷を擁するドジャースの試合を観戦したことを報告(C)Getty Images

ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムに現れた“大御所”が話題となっている。歌手で俳優の研ナオコさんが現地時間8月4日のカージナルス戦を観戦したことを、自身のインスタグラムで報告。ファンからは羨望の声が寄せられた。

【画像】「行ってはったんですか」研ナオコさんがドジャース戦を満喫 実際の投稿

研さんは「念願のDodgerStadiumへ 応援に行ってきました」と報告。「ヌートバー選手のお母さんにお会いしました また、行きたいな」と綴り、内野席で観戦する自身の後ろ姿や、スタジアムグルメを満喫する様子、さらに、ヌートバーの母・久美子さんとの2ショット写真などを添えて投稿している。

これには「研さん ドジャースタジアム行かれたんですね 羨ましい！」「ナオコさん 行ってはったんですか」「楽しさいっぱい伝わります」「色々な方とお知り合いで、すばらしーーー」「ナオコさん野球好きなんですね」「シルエットだけでナオコさんだとわかっちゃう」と、多くの反響が寄せられた。

この日はドジャースが2−3で敗れたが、大谷翔平が9回の第4打席で右前打を放って出塁すると、無死一塁でムーキー・ベッツの右翼線への打球を、右翼手のラーズ・ヌートバーがスーパーキャッチを見せ、勝利に貢献した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]