¼«Ì±¡¦¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Ï¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹ç°Õ¤ò¡× Áê¸ß´ØÀÇ¤á¤°¤êÊÆÂ¦¤¬ÂçÅýÎÎÎá½¤Àµ¤Î°Õ¸þ¼õ¤±
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬ÂçÅýÎÎÎá¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹ç°Õ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹ç°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÅÞËÜÉô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£