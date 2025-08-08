ÉÂ±¡¤Î¥ì¥¸¤«¤é¸½¶â101Ëü±ßÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡¸µ¿¦°÷¤Î51ºÐ¤ÎÃËÂáÊá¡¡ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡Ìó16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¶â2700Ëü±ßÍ¾¤êÅð¤ó¤À¤«¡¡·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÄ¹ÌîÃæ±ûÉÂ±¡¤Î¥ì¥¸¤«¤é¸½¶â101Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï7Æü¡¢¸µ¿¦°÷¤Î51ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹ÌîÃæ±ûÉÂ±¡¤Î¸µ¿¦°÷¡¢¹¾¸ýÍºÍÎÍÆµ¿¼Ô51ºÐ¤Ç¤¹¡£¹¾¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï2018Ç¯9·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢11²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Î¥ì¥¸¤«¤é¸½¶â101Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¾¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÄ¹Ìî°åÎÅÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¾¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï2008Ç¯¤«¤éÌó16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â2700Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¸µ¿¦°÷2¿Í¤¬¥ì¥¸¤«¤é¸½¶âÌó2500Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÈ¹çÂ¦¤È¤¹¤Ç¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£