ENHYPEN¡¢²÷¿Ê·âÂ³¤¯¡ªÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¾¬ -YOI-¡Ù¤¬¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê³ÍÆÀ
ENHYPEN¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡¢»öÌ³½êÀèÇÚ¤È¡ÈÌ©ÃåSHOT¡É
8·î8Æü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤ÎÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¾¬ -YOI-¡Ù¤¬¡¢È¯Çä·î¤Ç¤¢¤ë7·î¤Î»þÅÀ¤ÇÎß·×½Ð²ÙËç¿ô50ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤Î²»È×½Ð²ÙËç¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ê10ËüËç¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡Ê25ËüËç¡Ë¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡Ê50ËüËç¡Ë¤Ê¤É¤Î¶èÊ¬¤ÇÇ§Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ENHYPEN¤ÏÄÌ»»15ºîÉÊÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØDIMENSION¡§Á®¸÷¡Ù¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·ë -YOU-¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬3ºîÌÜ¤À¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢7·î29Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Î½¸·×¤Ç50ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëENHYPEN¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡Ø¾¬ -YOI-¡Ù¤Ï¡¢ENHYPEN¤ÎÆüËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢½éÆ°¡ÊÈ¯Çä¸å1½µ´Ö¤ÎÈÎÇäËç¿ô¡Ë¤Ç¡È¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢Billboard JAPAN¡ÖTop Singles Sales¡×¡Ê8·î6ÆüÉÕ¡Ë¤Ç½é½µ57Ëü5330Ëç¤òµÏ¿¤·¡¢2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê8·î11ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿¤Î½é½µÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¤¸¤¯2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó´ð½à¤Ç½é½µÇä¾å¤¬40ËüËç¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ENHYPEN¤¬³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØShine On Me¡Ù¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¤¤¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢Billboard JAPAN¡ÖHot 100¡×¡Ê8·î6ÆüÉÕ¡Ë¤Ç9270¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«Ä¾¸å¤ËLINE MUSIC¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª TOP100¡×¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖENHYPEN WORLD TOUR ¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡×¤Ï¡¢ENGENE¡ÊENHYPEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é½çÄ´¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWALK THE LINE IN JAPAN -SUMMER EDITION-¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÃ»¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯7¥«·î¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
º£¸åENHYPEN¤Ï¡¢8·î6Æü¡¦7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëUBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î10ÅÔ»Ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄê¤á¡Ù¤Ï¡¢½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5ºîÉÊÏ¢Â³ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2022Ç¯9·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Ç½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£