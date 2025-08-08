Ìð¸ý¿¿Î¤¤¬´¶Ã²¡¡42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¡ÖÀ¨¤¤¿©¤Ù¤ë¡×¤â¡Ö¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¼êÅçÍ¥¡Ê42¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÅç¤È¤ÏÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£À¨¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡×¡Ö42ºÐ¤Ç¤³¤ó¤À¤±ÊÝ¤Ã¤Æ¤ë¡£¼êÅç¤µ¤óÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´¶Ã²¡£
¡¡ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼êÅç¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤æ¤·¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìð¸ý¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤Æ¤¸¤È¤æ¤·¤ó¤ËÊ¹¤¯¡£ÂçÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡£»õ¤â¡¢¤Æ¤¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£