¥¢¥é¥Ù¥¹¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎFW¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¤È2Ç¯·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¡ª¡¡ÂàÃÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¡È¸å³ø¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤«¤«¤ë
¡¡¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï7Æü¡¢FW¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¥Õ¥ê¡¼³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÈÌ²¤ì¤ëÅÀ¼è¤ê²°¡É¤¬¥Ð¥¹¥¯¤ÎÃÏ¤ÇÉü³è¤ò´ü¤¹¤ë¡£1993Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ï¸½ºß32ºÐ¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢´°Á´°ÜÀÒÀè¤Î¥ê¥è¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2018Ç¯²Æ¤Ë¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Ø¤ÈÉüµ¢¡£¤½¤ì¤â¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ø7¡Ù¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´üÂÔÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿³èÌö¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¹½ÁÛ³°¤Î¿§¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»½Ð¾ì¿ô¤Ï¡Ø70¡Ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ç¤â1Ç¯¤Ç4ÅÙ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤È¥×¥ì¡¼°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¡Ö¡Ê¤³¤ÎÊä¶¯¤Ï¡ËÂç¼ºÇÔ¡×¤È¹óÉ¾¤¹¤ë»ÏËö¡£Åö»þ¤ÎSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Û¤Üµã¤¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢ºò²Æ¤Ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤òÂàÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¼°·ÀÌóÄù·ë¤ËÁæ¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿FW¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¥ß¥é¥ó¥Ç¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿FW¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Ñ¥Ë¥Á¥§¥Ã¥ê¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È9ÈÖ¡É¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ïº£ÅÙ¤³¤½´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
