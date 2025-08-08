TWS¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤¬¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê³ÍÆÀ
TWS¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡ª¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡Ä¡×
8·î8Æü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TWS¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤¬¡¢È¯Çä·î¤Ç¤¢¤ë7·î»þÅÀ¤ÇÎß·×ÈÎÇäËç¿ô10ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÎßÀÑ½Ð²ÙËç¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡Ê10ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê25ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê50ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê75ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¡Ê100ËüËç°Ê¾å¡Ë¤Ë¶èÊ¬¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¹Ô¤¦¡£
TWS¤¬¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØLast Bell¡Ù¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTRY WITH US¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈÎÇäËç¿ô¤ò¹¹¿·¤·¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä½é½µ¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¡Ö½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁí¹ç¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ËÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³¤³°³Ú¶Ê¤Ï¡¢BLACKPINK¡¦¥í¥¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Î¡ØAPT.¡Ù¤ËÂ³¤2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
TWS¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿Ç®µ¤¤ò¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È·Ò¤²¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£6ÅÔ»Ô¡¦Á´13¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TWS TOUR ¡Æ24/7¡§WITH¡§US¡Ç IN JAPAN¡×¤Ï¡¢8·î9Æü¡¦10Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤ËTWS¤Ï¡¢9·î15Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£¡ÈºÇ¤âÇ®¤¤K-POP´üÂÔ³ô¡É¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÈà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë