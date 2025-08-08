熊田曜子、“長女と一緒に大阪旅行”プライベートショット公開「えーめっちゃ近くに熊田さん！」「良いホテル」
タレントの熊田曜子さんは8月7日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】熊田曜子の宿泊したホテルを紹介
「こういう情報は参考になります」熊田さんは「関西コレクション本番後はショーを観に来てくれた長女と一緒に大阪旅行」とつづり、1本の動画を投稿。長女と2人で旅行を楽しんでいる様子です。宿泊したホテルを紹介しており、アメニティや部屋などがとても豪華で、充実していることが分かります。熊田さんが部屋着を着てベッドに寝転ぶシーンもあり、プライベート感が満載です。
コメントでは、「2人旅良いね」「娘さんと楽しんでください」「えーめっちゃ近くに熊田さん！！」「曜子さん、長女さんが羨ましい」「曜子さん素敵です」「いい時間いい思い出」「可愛らしい」「お姉ちゃんと二人旅最高だね」「お姉ちゃんとの、貴重な時間が過ごせましたね〜」「こういう情報は参考になります」「良いホテルで素敵ですね」との声が寄せられました。
「三女が描いてくれてた」7月4日には「写真は三女が描いてくれてたステージにいるママだよ」とつづり、三女が描いたという絵を公開していた熊田さん。「すていじにいるママ」との文字も添えてあり、とてもほほ笑ましいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
