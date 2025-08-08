¥ß¥é¥ó¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É³ÍÆÀ¤Ø¥Þ¥óU¤È¸ò¾ÄÃæ¡ÄÇã¤¤¼è¤êOPÉÕ¤¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò´õË¾¤âÎ¾¼Ô¤Ç³Ö¤¿¤ê¡©
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥ß¥é¥ó¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½FW¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£7Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÊì¹ñ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶´¤ß¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏºßÀÒ¤·¤¿1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°Àï34»î¹ç½Ð¾ì10¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤È°ÜÀÒ¶â8500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó148²¯±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«4¥´¡¼¥ë¤È¶ì¤·¤ß¡¢º£²Æ¤ÎÊü½Ð¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2028Ç¯6·î¤Þ¤Ç»Ä¤¹¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤¹¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤é¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí³ÛÌó8500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó146²¯±ß¡Ë¤â¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤ÎÇäµÑ¤ËÆ°¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ß¥é¥ó¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢Æ±Áª¼ê¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏÅö½é3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó51²¯±ß¡Ë¤«¤é3500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó60²¯±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂ¦¤ÏÌó4600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó80²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³³ÍÆÀ¤ËÈ¼¤¦»Ù½Ð¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥ß¥é¥ó¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÍÆÇ§¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
