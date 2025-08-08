【バスケ・アジアカップ】日本は8日夜イラン戦 C組中国、D組台湾＆ニュージーランドは2連勝
◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)
バスケットボールFIBAアジアカップは現地7日、グループCとDの第2戦を開催。グループCでは、中国がインドを破り連勝。サウジアラビアはヨルダンを破り、1勝1敗としました。グループDは、台湾とニュージーランドが連勝。フィリピンとイラクは2連敗となっています。
グループBの日本（FIBAランク21位）は、8日午後8時10分からイラン（FIBAランク28位）と対戦。両チームとも初戦は勝利を飾っており、グループ首位をかけた戦いになります。グループステージは、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。
【7日の結果】
＜グループC＞
中国 100−69 インド
サウジアラビア 77−73 ヨルダン
＜グループD＞
台湾 87−60 イラク
ニュージーランド 94−86 フィリピン
＜グループB＞
第1戦 シリア ○99-68
第2戦 イラン（8日、午後8時10分）
第3戦 グアム（10日、午後8時10分）