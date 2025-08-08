◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地7日、グループCとDの第2戦を開催。グループCでは、中国がインドを破り連勝。サウジアラビアはヨルダンを破り、1勝1敗としました。グループDは、台湾とニュージーランドが連勝。フィリピンとイラクは2連敗となっています。

グループBの日本（FIBAランク21位）は、8日午後8時10分からイラン（FIBAランク28位）と対戦。両チームとも初戦は勝利を飾っており、グループ首位をかけた戦いになります。グループステージは、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。

【7日の結果】

＜グループC＞

中国 100−69 インド

サウジアラビア 77−73 ヨルダン

＜グループD＞

台湾 87−60 イラク

ニュージーランド 94−86 フィリピン

【日本の日程】＜グループB＞第1戦 シリア ○99-68第2戦 イラン（8日、午後8時10分）第3戦 グアム（10日、午後8時10分）