7·î¤Ë·ëº§È¯É½¡¦Àî¸ý°ª¡Ê26¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¤ò¶î¤±²ó¤ëÆ°²è¤ËÉ×¡¦ÉðÂº¤¬È¿±þ ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¿¹ÎÓ¤ò¶î¤±²ó¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É×¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¡Ê34¡Ë¤¬È¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×¡¦ÉðÂº¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯7·î29Æü¡¢Instagram¤ÇÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Àî¸ý¡£¡ÖÈà¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë»ä¤âÆü¡¹´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉðÂº¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤¤¤Î¤Õ¤¯¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢¿¹¤ÎÃæ¤ò¶î¤±²ó¤ëÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¤ÎÃæ¤ò¶î¤±²ó¤ëÀî¸ý°ª
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÉðÂº¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±È¿±þ¤·¤¿Â¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ!?¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë