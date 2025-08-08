【2025年夏ドラマ】好きな女性俳優ランキング！ 2位「松たか子」を抑えた1位は？
2025年夏ドラマは、ベテランからフレッシュな注目株まで、多様な女性俳優の出演が話題です。幅広い世代に支持される演技派がそろっており、目が離せません。
All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマの好きな女性俳優」ランキングを紹介します！
【14位までの全ランキング結果を見る】
これまで子育て中心の生活を送っていた松さんですが、今作で約4年ぶりとなる本格的な連ドラ出演に。独特な感性を持ち、時には珍行動もするネルラのコミカルさとミステリアスさのさじ加減が秀逸です。
回答者からは「この人が出ているから見ている」（50代女性／東京都）、「とても自然体で好きです」（60代女性／岡山県）、「歳をとってもきれいだから」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
今作『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）で初の月9主演となりました。児童相談所を舞台とし、虐待などの繊細なテーマを扱うハートフルヒューマンドラマ。新米児童福祉司を演じる福原さんの演技に注目です。
回答コメントでは「可愛く演技も上手」（20代女性／東京都）、「かわいいです！まいんちゃんのころから見ているので…！」（30代女性／静岡県）、「顔も声もかわいいです」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマの好きな女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：松たか子『しあわせな結婚』／31票2位にランクインしたのは、松たか子さんです。『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）で、美術教師・鈴木ネルラを演じています。
これまで子育て中心の生活を送っていた松さんですが、今作で約4年ぶりとなる本格的な連ドラ出演に。独特な感性を持ち、時には珍行動もするネルラのコミカルさとミステリアスさのさじ加減が秀逸です。
回答者からは「この人が出ているから見ている」（50代女性／東京都）、「とても自然体で好きです」（60代女性／岡山県）、「歳をとってもきれいだから」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：福原遥『明日はもっと、いい日になる』／54票1位にランクインしたのは、福原遥さんです。NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』や映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で主演を務めるなど、多くの話題作に出演。
今作『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）で初の月9主演となりました。児童相談所を舞台とし、虐待などの繊細なテーマを扱うハートフルヒューマンドラマ。新米児童福祉司を演じる福原さんの演技に注目です。
回答コメントでは「可愛く演技も上手」（20代女性／東京都）、「かわいいです！まいんちゃんのころから見ているので…！」（30代女性／静岡県）、「顔も声もかわいいです」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)