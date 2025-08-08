²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡õ8ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¹õ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È8ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë²Ã¸î¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¡¹¤òÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î1Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£3Æü¤Ë¤Ï¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤¤¤Ü¤ó¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡7Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö½¼ÅÅ´°Î»¡£¤ªÍ§Ã£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¡¢ËèÆüÃÄÂÎ¹ÔÆ°¡£¤¤¤¤»þ´Ö²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤òÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿©»öÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë