DeNA¡¢¡Ø²£ßÀ´Áº× 2025¡Ù±þ±çÁíÄ¹¤Ë³ÑÅÄ¿®Ï¯¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡ª¡ÖÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¹ó½ë¤Î 2025º£Ç¯¤â¾¡Éé¤Î»þ¤¾Íè¤¿¤ê¡ª¡ª¡×
¡¡DeNA¤Ï8Æü¡¢8·î26Æü¡Á28Æü¤ÎÂÐºå¿ÀÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø²£ßÀ´Áº×2025¡Ù¤Î±þ±çÁíÄ¹¤Ë¡¢³ÑÅÄ¿®Ï¯¤µ¤ó¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë½¢Ç¤·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø²£ßÀ´Áº× 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤²Æ¤È´Á¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¡×¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤²Æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è
¤ä´Á¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤Ê¤ª¡¢³ÑÅÄ¿®Ï¯¤µ¤ó¤Î½Ð±é¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¢§ ³ÑÅÄ¿®Ï¯¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¹ó½ë¤Î 2025º£Ç¯¤â¾¡Éé¤Î»þ¤¾Íè¤¿¤ê!!ºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨³Í¤ê»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦?!Òã¤¨¤ë¸×¤Î¶¯¤µ¶²¤ë¤Ù¤·¤Ê¤ì¤É¥Ï¥Þ¤ÎÉð»Î(¤â¤Î¤Î¤Õ)¤É¤â¤è!ÌÔ¤¸×¤ò¸«»öÊÖ¤·Æ¤¤Á¤Ë¤·¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤¾!¤µ¤¢¹ï¤ÏÍè¤¿!!¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁä°ìÁ®!!¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤²Æ¤È´Á¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¡Ù¤¤¤¶¸×Âà¼£¤Ë½Ð¿Ø¤¸¤ã¤¢!!¡×