¡ÈÂè5»Ò½Ð»º´Ö¶á¡ÉÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë»Ñ¡õ¶á¶·ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè5»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬8·î7Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð»º´Ö¶á¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤ÎÄÔ´õÈþ¡õÉÂ±¡¤Ç¤ÎÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©»ö
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢14ºÐ¡¢12ºÐ¡¢6ºÐ¤È4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¡£2025Ç¯3·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè5»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÂÛÆ°¤¬ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ï¤«¤ëÆ°²è¤ä¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÀ¸³è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë»Ñ
¡¡8·î7Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÊäµë¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©»ö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½Ð»º¤Ç¤¹¤Í Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë