£¶·î·Ð¾ï¼ý»Ù¡¢£±Ãû£³£´£¸£²²¯±ß¤Î¹õ»ú¡ÄËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï£±£²¡¦£¶¡ó¸º¾¯
¡¡ºâÌ³¾Ê¤¬£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿£¶·î¤Î¹ñºÝ¼ý»ÙÅý·×¡ÊÂ®Êó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°¤È¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼è°ú¾õ¶·¤ò¼¨¤¹·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï£±Ãû£³£´£¸£²²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ç¡¢¹õ»ú³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±·î¤«¤é£²£³¡¦£¶¡ó¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Î¤ÎÍ¢½Ð³Û¤«¤éÍ¢Æþ³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ËÇ°×¼ý»Ù¤Î¹õ»ú³Û¤Ï£±£¹¡¦£±¡ó¸º¤Î£´£¶£¹£¶²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬£±£²¡¦£¶¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡Ê£Ï£Ä£Á¡Ë¤ä´óÉÕ¡¢Â£Í¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂè£²¼¡½êÆÀ¼ý»Ù¡×¤Ï£´£¶£¸£°²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢ÀÖ»ú³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±·î¤«¤é£³£²£¹£¶²¯±ß³ÈÂç¤·¤¿¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤³°¤Ø¤ÎÏÂ²ò¶â»ÙÊ§¤¤¤¬À¸¤¸¤¿ÆÃ¼ì»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥â¥Î°Ê³°¤Î¼è°ú¤ò¼¨¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ý»Ù¤Ï£±£µ£´£²²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢ÀÖ»úÉý¤Ï£±£¸£´£¸²¯±ß½Ì¾®¤·¤¿¡£³¤³°Åê»ñ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÇÛÅö¶â¤äÍø»Ò¤Ê¤É¤Î¡ÖÂè£±¼¡½êÆÀ¼ý»Ù¡×¤Ï£±Ãû£µ£°£°£·²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ç¡¢¹õ»úÉý¤Ï£¹¡¦£¶¡ó½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¾åÈ¾´ü¡Ê£±¡Á£¶·î¡Ë¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï£±£´Ãû£µ£¹£¸£¸²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£¹õ»úÉý¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç£¹¡¦£±¡ó³ÈÂç¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤¬³ÈÂç¤·¡¢ËÇ°×ÀÖ»ú¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£