アンカー・ジャパンは、家電ブランドのEufyから全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」を発売した。価格は14万9900円。

「Eufy Robot Vacuum Omni E25」は、約29cmの幅広なローラーモップを採用した「HydroJet システム」を搭載する全自動ロボット掃除機。掃除中にモップの汚れを本体内で常に洗浄し、いつでも清潔なモップで掃除する、水拭きを超えた「床洗浄」を実現したとのこと。

また、最大2万パスカルの吸引力を持ち、カーペットの奥の微細なゴミまで吸引することができるほか、独自の「AI.See システム」でスリッパなどの障害物を200種以上から判別し回避する機能を搭載している。

「iPath レーザー・ナビゲーションシステム」を備え、リアルタイムで部屋の形を認識してマップを作成し、効率的な経路を作成して掃除する。

さらに、初搭載された「DuoSpiral ブラシ」により、吸引した髪も絡まずに丸ごとステーションに収集する機能を搭載している。

「全自動クリーニングステーション」が付属し、ゴミの自動収集やモップの洗浄・乾燥や洗剤の自動投入などを全自動で行う。

本体の大きさは約32.7×34.6×11.1cmで重さは約5.2kg。ステーションは約37.0×46.2×43.7cmで重さは約7.1kg。カラーバリエーションはブラックのみ。

吸引力は最大2万パスカル。掃除時間は最大210分。充電時間は約210分。消費電力は60W。ダストバッグの容量は3L、ダスト容器の容量は264mlとなる。

発売を記念し、Amazonとアンカージャパン公式オンラインショップでセールが行われる。Amazonでは28％ポイント還元が行われ、アンカージャパン公式オンラインショップでは20％オフ＋10％相当クーポン還元＋ダストバッグ＆フロアクリーナーがプレゼントされる。Anker会員限定の10％相当クーポンは、次回買い物時に利用できる。