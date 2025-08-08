タレントの北斗晶（58）が6日、ブログを更新。まもなく2歳の誕生日を迎える初孫・寿々ちゃんのために購入した高価なプレゼントを披露した。

北斗の長男・佐々木健之介さん（26）と女子プロレスラーの凛（32）との間に、2023年8月9日に誕生した寿々ちゃん。初孫を溺愛する北斗は、長男家族が住んでいたカナダをたびたび訪れていて、一緒に出かける様子などを公開していた。

長男家族の帰国後には、寿々ちゃんの洋服を大量に購入したことを報告。

2025年8月6日の更新では、まもなく2歳の誕生日を迎える寿々ちゃんのため、夫・佐々木健介（59）とプレゼントを買いに行ったことを明かし、「オモチャはじーちゃんが『これがいいんじゃない!?』と見てすぐに決めて、じーちゃん、あまりにもうれしそうだったので却下しませんでした。ばーちゃんは、子どもブランドのお洋服と足が大きくなってきたので靴を買いました。しかし…デパートに売ってる、子ども服のブランドはものすごく高い、驚く値段。だけど…日本に帰ってきて、初めてのお誕生日だし家族全員そろうから盛大にやってあげたいと思ってね〜」とつづっている。

北斗の投稿にファンからは、「じいじばあばからのお誕生日プレゼントはどこも奮発しちゃいますね」「寿々ちゃん、2歳になるんですね。早いなぁ〜」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）