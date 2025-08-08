¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ò¥º¥Ü¥éÉðÁõ²ò½ü·×²è¤òÄó¼¨ 2025Ç¯Ëö´°Î»¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥ì¥Ð¥Î¥óÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë·×²è¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥º¥Ü¥éÉðÁõ²ò½ü2025Ç¯Ëö·×²è
¡¡¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥Ê¥ï¥Õ¡¦¥µ¥é¥à¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥é¥Ã¥¯ÆÃ»È¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿·×²è¤Ë´Ø¤·¤Æ³ÕµÄ¤Ç¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤ä¤á¡¢ÃóÎ±¤òÂ³¤±¤ëÆîÉô¤Î5¥«½ê¤«¤é¤âÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¹©Äø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î·×²è¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë