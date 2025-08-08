桜井美悠「めっちゃ似てない？」ばんばんざい・ぎし＆息子の比較ショットが話題
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が8月7日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと息子の似ている様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桜井美悠、“パパにそっくり”息子との2ショット
桜井は「見て、めっちゃ似てない？」とそれぞれとの2ショットを披露。「どの顔も可愛いけど、笑顔が1番」と息子の笑顔の可愛らしさを綴り、幸せな家族の様子を見せた。
この投稿に、ファンからは「そっくり！」「微笑ましい」「可愛い」「幸せそう」「癒される」「仲良し家族」「お子さんの成長早い」といったコメントが寄せられている。
ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桜井美悠、“パパにそっくり”息子との2ショット
◆桜井美悠、夫・ぎし＆息子のそっくりショット披露
桜井は「見て、めっちゃ似てない？」とそれぞれとの2ショットを披露。「どの顔も可愛いけど、笑顔が1番」と息子の笑顔の可愛らしさを綴り、幸せな家族の様子を見せた。
ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】