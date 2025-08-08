TWICEモモ、胸元開き衣装で大胆美デコルテ見せ「ドキッとした」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/08】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が7日、自身のInstagramを更新。胸元が開いた衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEモモ、美バスト＆ウエスト披露
香水ブランド「AMAFFI」のグローバルミューズを務めるモモは「Stage ready with ARIADNA」とつづり、香水を片手にステージに立つ前の様子を公開。胸元が開いた白い衣装を着用し、美しいデコルテとウエストを大胆に見せている。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「破壊力すごい」「セクシーでかっこいい」「ウエスト細すぎ」「美しすぎる」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEモモ、美バスト＆ウエスト披露
◆TWICEモモ、大胆な胸元開き衣装姿披露
香水ブランド「AMAFFI」のグローバルミューズを務めるモモは「Stage ready with ARIADNA」とつづり、香水を片手にステージに立つ前の様子を公開。胸元が開いた白い衣装を着用し、美しいデコルテとウエストを大胆に見せている。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「破壊力すごい」「セクシーでかっこいい」「ウエスト細すぎ」「美しすぎる」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】