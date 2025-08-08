¡ÚÂ®Êó¡ÛÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¹ç°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎÎá¤ÎÈ¯½Ð¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡× Áê¸ß´ØÀÇ¤á¤°¤ëÆüÊÆ¤Î¿©¤¤°ã¤¤¡¡ÊÆÂ¦¤¬ÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤Ø
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬ÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡È¹ç°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤À¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤òÈ¯½Ð¤¹¤ëºÝ¤ÎÊÆÂ¦ÆâÉô¤Î»öÌ³½èÍý¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¡¢Å¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï7Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Ï´ûÂ¸¤ÎÀÇÎ¨¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º15%¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¢§15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15%¤Ë¡¢¢§15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¡ÈÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤ÏÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤È²ñÃÌ¤·¤ÆÂçÅýÎÎÎá¤òÂ®¤ä¤«¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô»á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¡ÖÅ¬»þ¡×¤ËÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¡ÖÊ§¤¤¤¹¤®¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¡¦¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÂçÅýÎÎÎá¤òÈ¯½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Ç¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
