¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¶å½£ÆîÉô¤¬±«±À¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°5»þÁ°¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¸©¤ÎÌ¸Åç»Ô¤Ë¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç24»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÌ¸Åç»ÔËÒÇ·¸¶¤Ç515.5¥ß¥ê¡Ê¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¹ÂÊÕ¤Ç506.5¥ß¥ê¡Ê¸áÁ°10»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î1¤«·î¤Ë¹ß¤ë¹ß¿åÎÌ¤Î2ÇÜ¶á¤¤µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È±«±À¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´í¸±¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤â¾åÎ®¤Ç¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ê¡¢±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤²¼Î®¤Ç¤â¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤éµÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦Â¿¸Õ °ÂÆá¡Ë