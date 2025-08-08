藤岡弘、の長女で女優の天翔愛（23）が、7日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。藤岡家のルールを明かした。

この日は長男の俳優藤岡真威人（21）をメインゲストに、次女の天翔天音（20）、三女の藤岡舞（17）も出演。真面目な長男の恋愛を心配する愛は「藤岡家の教えで、衛生面にめちゃくちゃ気を使っていて」と語ると、「食べ物を食べる時も取り箸で取って食べたりとか。基本、家族同士でも（皿を）つついてとか、みんなでシェアしたりっていうのがきょうだいでもないんですよ」と告白した。真威人に向けては「（恋人と）『食べる？』ってなって、『いや、いい』とか。食べ物とか飲み物はシェアできるようになった方がいいんじゃないかなって。そこ気になりました」と心配した。

指原莉乃が「ソフトクリームなんか一番嫌だよね」と話すと、真威人は即座に「嫌だ！」と反応。一方で「ん〜でもな、食べます。目つぶって」と決意したように語り、「もしそれがお付き合いしてる女性でってなったら、『最初にそういう家庭で育った』ってことはお伝えします」と答えていた。