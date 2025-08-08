ÂàÄ¬¤Î°Ý¿·¤Þ¤¿¡È¤ª²È·Ý¡É¤ÎÅìÀ¾Áè¤¤¡Ä¡ÖÏ¢Î©Æþ¤ê¡×¤á¤°¤êÂçºåÀª¤Ï»¿Æ±¤â¡¢ÅìµþÀª¤ÏÃÍÆ§¤ß¾õÂÖ
¡¡»²±¡Áª¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¡¢¼¹¹ÔÉô¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡ÖÏ¢Î©Æþ¤ê¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬¤±¤·¤«¤±¤ë¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÂçºåÀª¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í»¿Æ±¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅìµþÀª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÁê¹¥¤òÊø¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÃÍÆ§¤ß¾õÂÖ¤À¡£¤É¤¦¤ä¤éÆ±¾²°ÛÌ´¡£¤ª²È·Ý¤È²½¤·¤¿ÅìÀ¾Áè¤¤¤â¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤ª¾þ¤ê¤È¤·¤Æ²¹Â¸¡×¡Ê°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤Éµá¿´ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³Åê¤¬Àµ¼°·èÄê¡£7Æü¡¢ÅÞ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤ä¼óÄ¹¤éÆÃÊÌÅÞ°÷¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÇÂåÉ½Áª¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿®Ç¤¤µ¤ì¤¿¡£ºÆÇ¤¤ò¼õ¤±¤¿²ñ¸«¤ÇµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Î©¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ï¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¢£¶¶²¼¡¢¾¾°æÎ¾»á¤Ï¡ÖGOGO¡×
¡¡Ï¢Î©Æþ¤ê¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Î¸å¤í½â¤Î¶¶²¼»á¡£¡Ö¾¾°æ°ìÏºÁ°ÂåÉ½¤âGO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£¶¶²¼»á¤Ï»²±¡ÁªÅê³«É¼ÍâÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ì±ÊüÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤¬À¯¼£²È¤ÎÁ´¤Æ¤À¡£¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÏ¢Î©Æþ¤ê¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤¬»²±¡Áª¸øÌó¤Î2ÈÖ¼ê¤Ë·Ç¤²¤¿½ÅÍ×À¯ºö¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£½»Ì±¤«¤é2ÅÙ¤â¥Î¡¼¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ò°áÂØ¤¨¤·¤¿ÂåÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶¶²¼È¯¸À¤Ë»Ò»ô¤¤µÄ°÷¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£¶¶²¼ÉÜÀ¯»þÂå¤ËÃÎ»öÆÃÊÌÈë½ñ¤òÌ³¤á¤¿ÉÜµÄÃÄÄ¹¤Î²ÏºêÂç¼ùÉÜµÄ¤¬¡Ö¹½ÁÛ¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢ÉûÂåÉ½¤Î²£»³Âçºå»ÔÄ¹¤â¡ÖÂç¤¤Ê´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¡¢½Ð¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£
¡Ö»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçºå¡Ê²þÁª¿ô4¡Ë¤Ï2µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤Ï¾¡Éé¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¹ñÀ¯¤Ç¤ÎËäË×¤ò²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¥¤¡×¡Ê°Ý¿·Ãæ·øµÄ°÷¡Ë¤È¤Î¾Ç¤ê¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¿·ÂÎÀ©¤¬È¯Â¡£8ÆüÅê³«É¼¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½Áª¤ËÊ£¿ôÎ©¸õÊä¤¹¤ëÃæ¡¢Æ£ÅÄÊ¸ÉðÁ°´´»öÄ¹¤¬ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÇÏ¾ì¿¹¬Á°ÂåÉ½¤ä¡¢¼«Ì±¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤È¶á¤¤±óÆ£·ÉÁ°¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¡¢µì¼¹¹ÔÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡ÖÏ¢Î©Æþ¤ê´Þ¤ß¤Î¼«°Ý¸ò¾Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±óÆ£¡¢Æ£ÅÄÎ¾»á¡£¥«¥¸¥Î¤Î´°Á´¹çË¡²½¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë·ûË¡²þÀµ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤¿¤ä¶¶²¼¡¢¾¾°æÎ¾»á¤ÎÆ°¤¤ÏÚãº©¤Î´ÖÊÁ¤Î¿ûÁ°ÁíÍý¤Ø¤Î½õ¤±½®¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¸å¸«Ìò¤òÃ´¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞÊ¬Îö¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯ºö¤ò¤á¤°¤é¤¹¿û»á¤Î»×¤¤¤ò¤¯¤ó¤Ç¡¢¼êÀª¤ò²ó¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇÂàÄ¬¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
