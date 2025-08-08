15%¾å¾è¤»¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×È¯Æ°¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë²õÌÇÅªÂÇ·â¡Ä¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ËÇï¼Ö¤É¤³¤í¤«Âà¿Ø¤Î·èÄêÂÇ¤Ë
¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¨¡¨¡¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£7Æü¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Î¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼ºÂÖ¤ÏÀÐÇËÂà¿Ø¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿©¤¤°ã¤¦ÆüÊÆ¹ç°Õ¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤âÆüËÜ¤ÏÆÃÎãÂÐ¾Ý³°¡Ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¡Ö»ýµ×Àï¡×ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·
¢£¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏEU¤À¤±
¡¡ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î7Æü¸á¸å1»þ¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£È¯Æ°Á°¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤«¤é¿ô½½²¯¥É¥ë¤Î¥«¥Í¤¬Æþ¤ë¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È´ØÀÇ¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Í¢½ÐÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï°ìÎ§15¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÊÌÜ¤Ï½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¹ñ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÇÎ¨¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈEU¤Ï¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏEU¤À¤±¤Ç¡¢7Æü¤ËÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ15¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å¸Â¤¬15¡ó¤Ê¤Î¤È¡¢15¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢26.4¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆù¤Î´ØÀÇ¤Ï¡¢15¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì41.4¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¿¥Êª¤Ï7.5¡ó¤«¤é22.5¡ó¤Ë¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï6.4¡ó¤«¤é21.4¡ó¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡15¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤«¤é·úÀßµ¡³£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢ÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¤¬15¡ó¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¤È¡¢¼«Ëý¤²¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÏÃ¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐºöËÜÉô¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»È¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦ÊÆÂ¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬½¤Àµ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³Æ¹ñ¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä´ØÀÇ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀÇ¼ý¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤À¤±¤Ç´ØÀÇ¼ýÆþ¤Ï296²¯¥É¥ë¡ÊÌó4Ãû3000²¯±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê²â¤¬´Ø»ö¾ðÄÌ¡Ë
À¤ÏÀ¤¬Î¥¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê
¡¡È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤ÈÂç¤¤¯°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£È¿ÀÐÇËÇÉ¤Ï¡¢¿ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÀÕ¤áÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¡Ù¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ô¾¯¤Ê¤¤À®²Ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¼ºÇÔ¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¥¥Ä¥¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÀè¡¢¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï»Ù»ýÎ¨¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¤ÏÀ¤Ç¤¹¡£¡ØÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¥Ç¥â¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡Ø¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡Ù¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ø¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡Ù¤¬Â¿¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂà¿Ø¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤É¤ó¤Ê¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¢£¡ÖÊÆÂ¦¤¬ÂçÅýÎÎÎá½¤Àµ¡×¤ÈÀÖÂôÂç¿Ã¤¬ÀâÌÀ¤â¡Ä
¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï7Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤ËÆ±ÆüÈ¯Æ°¤·¤¿15¡ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î½¤Àµ¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¶¨µÄ¤·¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ´ØÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎã¤ò¿×Â®¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÂ¦¤«¤é¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤òÈ¯½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Î½¤Àµ¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿µ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¸ÀÆ°¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÜÅö¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤«¨¡¨¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
