¡Ô¶¨²ñ¤È¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡ÕÂà¿¦¤·¤¿ÇòË²¤¬Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç²÷¿Ê·â¤Î¸µÄï»Ò¡¦ÁðÌî¤ËÏ¢Æü¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¡È¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡£ÅìÁ°Æ¬15ËçÌÜ¤Î¶×¾¡Êö¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Àé½©³Ú¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¶×¾¡Êö¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡ÊÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡Ë¡¢ÁðÌî¡ÊÅìÁ°Æ¬14ËçÌÜ¡Ë¤Î¤È¤¤¤¦3¿Í¤ÎÊ¿ËëÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÇÃÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢5·î¾ì½ê¸å¤ËÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¸µ²£¹Ë¤ÎÇòË²æÆ»á¤ò¤á¤°¤êÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ÎËÜ³ä¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¤Ï¡¢À±¤Îº¹1¤Ä¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¶×¾¡Êö¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤òÇË¤Ã¤Æ»Ë¾å38²óÌÜ¤ÎÊ¿ËëÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢²¾¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÁðÌî¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÁðÌî¤Ï½½Î¾¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Î¾¤ÈËëÆâ¤Î3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ê¤é»Ë¾å½é¤ÎÂçµÏ¿¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁðÌî¤ÏÆüÂç4Ç¯»þ¤Ë³ØÀ¸²£¹Ë¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯5·î¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡£ÆþÌç¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÀª¥ößÀÉô²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö·§ËÜ¡¦±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¤ÎÁðÌî¤¬³Ñ³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Æ±¶¿¤Ç2³ØÇ¯¾å¤ÎÀîÉû¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£ÀîÉû¤ÈÆ±¤¸¡¢Ê¸ÆÁ¹â¡¢ÆüÂç¤È¤¤¤¦¿ÊÏ©¤òÁª¤Ö¤Û¤É¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁðÌî¤ÏÅö½é¡¢ÇòË²¤¬»Õ¾¢¤ÇÀîÉû¤â½êÂ°¤¹¤ëµÜ¾ëÌîÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äï»Ò¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ï°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ËÅ¾ÀÒ¤·¡¢ÇòË²¤âÉô²°ÉÕ¤¤Î¿ÆÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·Äï»Ò¤ÎÆþÌç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁðÌî¤Ï°ËÀª¥±ßÀÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë»Õ¾¢¤À¤Ã¤¿ÇòË²»á¤¬ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°ºÆ¶½¤Î²ÄÇ½À¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖµÜ¾ëÌîÉô²°ÉÕ¤À¤Ã¤¿¸µÁ°Æ¬¡¦ÀÐ±º¤Î´Ö³À¿ÆÊý¤¬Éô²°¤òºÆ¶½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö³À¿ÆÊý¤ÏËëÆâºß°ÌÄÌ»»26¾ì½ê¤Ç¡¢Éô²°¤Î·Ñ¾µ¡Ê¾ò·ï¡áËëÆâ12¾ì½ê°Ê¾å¡Ë¤È°·¤ï¤ì¤ì¤ÐµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎºÆ¶½¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Éô²°¤ÎÁÏÀß¡Ê¾ò·ï¡áËëÆâ60¾ì½ê°Ê¾å¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤éºÇ¹â°Ì¤¬Á°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÀÐ±º¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£¼¹¹ÔÉô¤ÈÇòË²¤Î´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤ÐÁÏÀß¤È°·¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢µìµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤Ï°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Ë»ö¼Â¾å¡¢´°Á´Å¾ÀÒ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼ÌäÂê¤Î¸½¾õ¤Ï
¡¡µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÂ¸ºß¤¬¾Ã¤·µî¤é¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÇòË²»á¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÇòË²»á¤ÎÂà¿¦¸å¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎºÇ¹âµé¼Ö¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬°ú¤¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÇòË²¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬¡¢6·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤½¤¦¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇòË²»á¤¬¼ã¼ê¿ÆÊý½°¤ËÍê¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇËÅÄ²ñÄ¹¤Ë»ÈÍÑ·ÑÂ³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°¾ì½êÃæ¡¢ÇòË²»á¤Ï¸µÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ëÁðÌî¤ËÏ¢Æü¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿14ÆüÌÜ¤ËÇòË²»á¤ÏÌ¾¸Å²°Æþ¤ê¡£ÁðÌî¤ËÀé½©³Ú¤Î¹â°ÂÀï¤Î¹¶Î¬Ë¡¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¡¢ÇòË²»áËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¶×¾¡Êö¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÁðÌî¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µÄï»Ò¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ê¤É¡¢ÇòË²»á¤ÏÂà¿¦¸å¤â¶¨²ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÂà¿¦¤·¤Æ¤«¤é1¤«·î¤Û¤É¤À¤¬¡¢ÇòË²»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´íµ¡°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁðÌî¤Î³èÌö¤â¸½»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î»ØÆ³¤Î»òÊª¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ±Éô²°¤ÇÆüÂç¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂºÉÙ»Î¤äÇ®³¤ÉÙ»Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Î³èÌö¤äÍ¥¾¡¤·¤¿¶×¾¡Êö¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î1¿Í¤ËÁðÌî¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÇòË²¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ë¤â¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿¤é¥¿¥À¤Î¿Í¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¯Ç¯ÁêËÐ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ØÇòË²ÇÕ¡Ù¤ò¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶¨²ñ¤È´°Á´¤Ë¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¥Ñ¥¤¥×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¸ú¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥è¥¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Î·ï¤âÇòË²»á¤Î¸ùÀÓ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎÃÏ¸µ¤À¤·¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤È¶¦ºÅ¤¹¤ëÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¤â´Ø·¸¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Ï¤º¡£Ä¾Á°¤ËÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ï¡ÈÇòË²¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±6·î¤Ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿ÇòË²»á¤À¤¬¡¢»ë³¦ÎÉ¹¥¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î15¡¦22Æü¹æ