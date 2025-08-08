¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·±¦Íã¡¡¥È¥é¥ó¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»×ÁÛ²È¤¿¤Á¡Ù·ã²½¤¹¤ë¡ÖÊ¸²½ÀïÁè¡×¤È¿·¤·¤¤ÊÝ¼é»×ÁÛ¤Îº®ÆÙ¤Ö¤ê
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·±¦Íã¡¡¥È¥é¥ó¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»×ÁÛ²È¤¿¤Á¡Ù¡¿°æ¾å¹°µ®¡¦Ãø¡¿¿·Ä¬Áª½ñ¡¿1705±ß
¡ÚÉ¾¼Ô¡ÛÄÔÅÄ¿¿º´·û¡Ê¶á¸½Âå»Ë¸¦µæ¼Ô¡Ë
¡¡ºî¶Ê²È¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤ÎÆüËÜ¤ò¡ÖÆüËÜ·³¤ÈÈ¿Æü·³¤ÎÆâÀï¾õÂÖ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£ÊÝ¼é¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬ÂÅ¶¨¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯ÂÐÎ©¤¹¤ë¾õÂÖ¤òÀè¶îÅª¤Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÎ©¤ò¡ÖÊ¸²½ÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤È¤¯¤Ë¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤«¤éÂè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤«¤±¤ÆÀè±Ô²½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÊÝ¼é¤Ï¡¢¸ÅÅµÅª¼«Í³¼çµÁ¤ÈÆ»ÆÁ¼çµÁ¤Î¡ÖÆ±ÌÁ¡×¤ËÎ©µÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¾ì¤Î¼«Í³¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢¶¦»º¼çµÁ¤È¤ÎÂÐ·è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÊäÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ê¸²½ÀïÁè¤Î·ã²½¤ò¼õ¤±¤Æ»ö¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»Ë¤ò¡Ö½ñ¤´¹¤¨¡×¡¢´ë¶È¤âÂ¿ÍÍÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ»ÆÁ¼çµÁ¤Ï»Ô¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÆ±ÌÁÀè¡×¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥ê¥Ù¥é¥ë±¦ÇÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÇÉ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½¡¶µÅª²ÁÃÍ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¡¼¥óÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ITÄ¹¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¥Æ¥Ã¥¯±¦ÇÉ¤Ï¡¢¿®¶Ä¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¤ò¤á¤¶¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¿ÊÊâ¤Ïº¸ÇÉ¤ÎÀìÇäÆÃµö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤ì¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¿À¤ÎÃá½ø¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¤·¤¤ÊÝ¼é»×ÁÛ¤ò¾®µ¤Ì£¤è¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Îº®ÆÙ¤Ö¤ê¤Ï¡¢Ìó°ì¡»¡»Ç¯Á°¤ÎÀï´Ö´ü¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¹ÓÅâÌµ·Î¤Ë»×¤¨¤ë¸ÀÀâ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¤¬ÍÉ¤é¤°»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼çÎ®¤«¤é³°¤ì¤¿»×ÁÛ¤¬°Õ³°¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊÝ¼é¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¸²½ÀïÁè¤³¤½½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬º¸±¦¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¼è¤ê»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¸ÀÏÀ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÍøÅ¨¹Ô°Ù¤È¤·¤«¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Â¾¿Í»ö¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î15¡¦22Æü¹æ