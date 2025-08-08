新生児と2歳児…「ヒヤヒヤお世話現場」を乗り切るママの苦労｜二人育児のキロク#9【ママリ】
産後2週間ほどで自宅に戻ったマキノさん。バタバタしたまま、ワンオペ2人育児がスタートします。弟のお世話を張り切るくうちゃん。ほほえましいと同時に、危なっかしくもありました…。
2週間の里帰りを終え、家族4人での生活がスタート。夫は休みを取ってくれたものの、あっという間に時間が過ぎたようです。
不安を抱えたまま、ワンオペ2人育児がスタートします。くうちゃんは弟のお世話に意欲的ですね。
くうちゃんは、お世話をしたい気持ちがあふれているようですね。ですが、まだ加減がコントロールできないため、マキノさんはハラハラしっぱなしです。
なんでも自分でやりたい時期のくうちゃん。弟のお世話を頑張る姿はほほえましい一方、おぼつかない手つきに思わずハラハラしてしまいますね。
くうちゃんの自尊心を傷つけないよう、こっそりサポートするマキノさんの苦労がうかがえます…。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）