総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、高齢者のいる世帯が賃貸住宅に居住する割合のうち、高齢単身世帯は32.1％で過去最高を記録しています。一方、こうした賃貸暮らしの高齢者は、近い将来「恐ろしすぎる現実」に直面する可能性があります。具体的な事例をもとに、解決策を見ていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

社宅を退去した独身男性…54歳で初めての賃貸生活を満喫

――いまの社会は年寄りに厳しすぎやしませんか。

数ヵ月前に60歳の誕生日を迎えたAさんは、涙目でそう呟きます。

6年前、Aさんはある地方銀行の中規模店の支店長でした。そのころの年収は約1,200万円で、貯金は3,000万円ほど。

決して節約はしておらず、むしろどちらかというと派手な生活を送っていたAさんですが、まとまった貯金ができていたのには訳がありました。それは「社宅暮らし」だったからです。

銀行員は本部勤務でない限り、数年ごとに県内を転々とします。そのため、独身のAさんは周囲からの“冷ややかな視線”を気にせず、入行以来ほとんど家賃のかからない社宅に入居していたのでした。

そんなAさんも、55歳で役職定年を迎えます。一時は役員への昇進を夢みていましたが、どうやらその目はなさそう。嘱託行員として引き続き勤めることはできても、銀行のルール上、社宅からは退去しなければなりません。そのため、嘱託になる前から住むところを探し始めたのでした。

「独身だし、わざわざ家を買うのもな……とりあえず賃貸でいいか」

嘱託行員としての給与では少し払い過ぎではあるものの、支店長のプライドもあり、駅にほど近い築浅のマンションに決めます。

当時のAさんは地元の銀行の支店長。54歳の独身でも、気に入った物件を難なく借りることができました。

その後、やはり嘱託行員となったAさん。給与は大幅に減額となりますが、いきなり生活水準を下げることはできません。むしろ時間に余裕ができ、元より興味を持っていた外車を購入。支店長時代の取引先の社長の紹介でその車の日本のオーナーズクラブに入会するなど、充実した生活を送ったのでした。

お金はあるが…Aさんが直面した厳しすぎる現実

それから5年が経ち、数ヵ月前に60歳の定年を迎えたAさん。無職になったAさんの貯蓄は、退職金を含めて約2,500万円です。この5年間に2,000万円近くも使い、想像以上に貯金の減りが早いと焦っています。

老齢厚生年金が受給できるのは65歳からです。それまで無収入の期間を乗り越えるため、いまより安い築浅のワンルームを探すことにしました。しかしどの不動産仲介業者の窓口でも、「独身、60歳、無職」と話すだけで嫌がられ、気に入った物件が見つかっても、ことごとく断られます。

「なんでだよ……別にお金が無いわけじゃないのに」

疑問に思ったAさんは、現役時代に取引のあった地主大家に相談。すると大家は、遠慮がちにこう言います。

大家「だってAさん、あんたひとり身じゃないか。悪いけど、一人暮らしの高齢者は事故物件になるリスクもあるから、貸す側としては空室で困っているとかよほどの理由がない限りは避けたいんだよ」

なんとなく予想はしていたものの、聞きたくなかった残酷な現実。Aさんは自身が置かれている状況に絶望しました。

その後、ある不動産会社で単身の高齢者でも即入居できそうな数件の築古アパートの紹介を受けます。

「今の自分が借りられる部屋はこの程度なのか……」

Aさんはがく然としました。

ただ、元支店長としてのプライドが捨てきれないAさんは「こんな部屋で老後を過ごしたくない。いっそ家を買うか、どこかでまた働くか……？」と考えるように。

今後の生活への不安が膨らんだAさんは、誰かに話を聞いてほしいと、知り合いのCFPに相談することにしました。

事故物件化を心配して高齢者を嫌う賃貸の現状

日本少額短期保険協会「第9回孤独死現状レポート（2024年）」によると、賃貸住宅で孤独死が発生した場合、次のような費用がかかるそうです（図表）。

［図表］賃貸での孤独死発生時にかかる費用※出所：日本少額短期保険協会「第9回孤独死現状レポート」をもとに筆者作成

そのほか、同調査によると、入居者が孤独死した場合、発見までに平均18日かかるそうです。

賃貸物件のオーナーは、部屋の特殊清掃や原状回復の費用、また故人に身寄りがなければ残された家財の処分費用などの負担も発生します。加えて事故後の空室（事故物件）の家賃の値下げも打撃でしょう。

オーナーはこれらのリスクを回避するため、単身や高齢者、身元引受人のいない人の入居を断る傾向にあるようです。

Aさんが「快適な老後」を過ごすには

「お金はあっても、年だからという理由で住みたい家にも住めないなんて……この社会は年寄りに厳しすぎやしませんか」

そう話を締めくくったAさん。

とはいえ、Aさんは「生涯単身で過ごすと決めている」と話します。そこで筆者は、将来的にお金や健康の管理などをしてもらう、いわば「後見人」を決めておくことは、物件探しと同じくらい重要だと伝えました。

すると、Aさんの兄夫婦の二男（Aさんの甥）で、すでに社会人のCさんを、養子に迎える予定だと言います。今のところいっしょに住む予定はないそうですが、養子縁組ができればAさんにとっては、身元の保証人また引受人になってもらえて、今後賃貸住宅も借りやすくはなるでしょう。

Aさんに潜む「老後破産」の危険性

さらに、Aさんは現在、嘱託行員時代に購入した外車の維持費など、毎月40万円近く貯蓄を取崩しているそうです。このままでは年金受給までに貯金が尽き、家計が破産する可能性もあります。

そこで、65歳の年金受給まで、たとえば65歳からの年金受給見込額の月21万円で家賃を含めて生活できれば、65歳時点で約1,200万円の貯金を残すことができます。

ただ、その生活のためには築古アパートの家賃が妥当でしょう。それがイヤだということであれば、再度働くなどして収入を増やすしかありません。

ここまで話を聞いたAさんは、後見人や今後の引越し先を含めて家計収支をじっくり試算してみるといって帰られました。

Aさんの「その後」

数ヵ月後、Aさんが再び筆者のもとを訪れました。そして、親兄弟親族で集まって話し合い、本人の承諾を得て、Cさんを養子に迎えることにしたと教えてくれました。

また、賃貸では終の棲家は難しいと、平屋の中古戸建住宅を見つけて、毎月約9万円を10年間で返済する住宅ローンで購入することにしたそうです。

もっとも、この返済を含めると毎月21万円では生活はできないため、支店長時代から懇意にしていたD社の財務顧問として、退職時の約半分の報酬で再び勤めることに。また、外車は売却して、その分貯蓄が増えたと教えてくれました。

結果、Aさんは毎月の生活費を30万円に設定。机上ではありますが、Aさんが100歳になっても1,000万円ほど残る計算です。

「まさか自分が賃貸の入居を断られるとは思ってもいませんでした。とはいえ、現在の『独身、高齢者、無職』が避けられるのは、賃貸経営のリスクを考えると仕方がないですね。戸建ての終の棲家も購入したし、Cも養子になってくれたので、これで自分の老後は……、やはり老後を考える歳になっていたんですね。老後を安心して過ごせる準備ができました」

Aさんは安堵した表情でそう話してくれました。

高齢になってからの賃貸住宅の住み替えは、保有資産額に関わらず難しくなることが多いです。終の棲家はどこにするのか、現役の内に決めておいても早すぎることはないかもしれません。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員