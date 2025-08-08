¸µAKB48²¬ÉôÎÛ¡¡½é¤Î¸ÄÅ¸¤¬¤¤ç¤¦8Æü³«Ëë¡¡¡ÖÌ´¸«¿´ÃÏ¡×ÌëÄÌ¤·ºî¶È¤ÇÄ«10»þ½¢¿²¤â
¡¡ºòÇ¯4·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿²¬ÉôÎÛ¡Ê28¡Ë¤Î½é¤Î¸ÄÅ¸¤¬8Æü¡¢Àîºê»Ô¤ÎSUPERNOVA¡¡KAWASAKI¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿²¬Éô¡£¡ÖÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡È¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤ä¤ëº¾µ½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¸ÄÅ¸¤Î·×²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£½Õ¡£¡Ö8·î8Æü¤ËÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢AKB48»þÂå¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥È¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆËèÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¤Î³«Ëë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤í¤¦¡×¤È¡¢¤ï¤º¤«Ìó1¥«·îÈ¾¤Î´ü´Ö¤Ç¸ÄÅ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿·ºî15ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÊÌ¤ÎºîÉÊ¤òÊ¿¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤1¥«·îÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¼«Âð¤ÇÌëÄÌ¤·À½ºî¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ä«¤Î10»þ¤Ë½¢¿²¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìµ»öÅ¸¼¨¤Ï´°À®¤·¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Ì´¸«¿´ÃÏ¡£º£¤â¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£
¡¡Å¸¼¨¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤Î¸¶²è¤ò´Þ¤á¡ÖÂ¿Ê¬Á´ÉôÇä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÈÌÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¡ÈÍß¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç10Æü¤Þ¤Ç¡£