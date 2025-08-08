INI¡¢8¡¦17¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¡È¾Â¤ë¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò3ÅÔ»Ô4¥ö½ê¤Ë¡Ú·Ç½Ð¾ì½ê·ÇºÜ¡Û
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥ë¡Ø¥×¥ë³è¡Ù´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¡ÖDole¥×¥ë³è¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ INI¡×¤Î¸òÄÌ¹¹ð¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¯¤Ï¤É¤Ã¤Á¿ä¤·¡©2¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë2¼ï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡Dole¤Ï7·î31Æü¤ËINI¤Î¡ÖDole¥×¥ë³è¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×½¢Ç¤¤È¡¢³Ú¶Ê¡ÖPineapple Juice¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·èÄê¤òÈ¯É½¡£Æ±´ë²è¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢17Æü¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¡×¤òINI¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¸òÄÌ¹¹ð¤ÇINI¤È¡ÖDole¥¹¥¦¥£¡¼¥Æ¥£¥ª¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤Î¡È¾Â¤ë¡ÉÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¸òÄÌ¹¹ð¤Ï¡¢11Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£Ì¾¸Å²°¡ÖÌ¾¸Å²°¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡ÊJRÅì³¤ Ì¾¸Å²°±Ø ÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡ÖÌ¾¸Å²°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¡ÊJRÅì³¤ Ì¾¸Å²°±Ø ºùÄÌ¸ý¡Ë¡¢Âçºå¡ÖOsaka Metro¤Ê¤ó¤Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡ÊNamba One Vision¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¡ÊOsaka Metro ¸æÆ²¶ÚÀþ ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶èÆâ¡Ê·Ç½Ð¾ì½ê¤ÏÈó¸ø³«¡Ë¤Î3ÃÏ°è4¥ö½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬Å¸³«¤è¤ê°ìÂ¤Ï¤ä¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢11¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
