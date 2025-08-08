ÍÂ¼º«¡¡ÊÆLA¶õ¹Á¤Ç7ºÐÄ¹ÃË¤È12»þ´Ö°Ê¾åÂ»ß¤á¤ÇÅÜ¤ê¡¡µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡×
¡¡±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼º«¡Ê49¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÅë¾è¤¹¤ëÊØ¤ÎÃÙ±ä¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£ÅÜ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡¡¿¼Ìë¤Î2»þÈ¾¤ËLA¶õ¹Á¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤ÞLA¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¿¼Ìë1»þÈ¾¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¤¬µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡¢¸½ºßÂ©»Ò¤È2¿ÍLA¤Î¶õ¹Á¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶õ¹Á¤Ç¤Î¼«¿È¤È7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÃÙ±ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢LA¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏËþ¼¼¡£¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¿¶ÂØ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ10»þÈ¯¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Þ¤Ç¶õ¹Á¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡¡ÆüËÜ¿Í¿ô¿Í¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡£¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¡Ö¤³¤Á¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢Âç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ9»þ´Ö¶õ¹Á¥¹¥Æ¥¤¤Ï¤¤Ä¤¤¡£¡£¡£¤·¤«¤·¶õ¹Á¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÌë¤âÌÀ¤ë¤¤¤Î¡©Á´¤¯¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤ÎÂÎÎÏ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡8ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡ÖLA¹ñºÝ¶õ¹ÁLAX¤Ë¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈô¹Ôµ¡ÃÙ±ä¤ÎÂÚºß10»þ´Ö·Ð²á¡ÄËÍ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Â©»Ò¤ÎÂÎÎÏ¤¬¿´ÇÛ¡£É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡£¡£¡×¤È·Ð²á¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÍ¤Ï²ÙÊª¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿²¤ì¤Æ¤Ê¤¯Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Î®ÀÐ¤ËÈè¤ì¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ë¸øÊ¸¤Î½ÉÂê¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¡×¤È½ÉÂê¤ò¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Î»Ñ¤â¡£¡ÖµÕ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÐÀÃ¤·¤È¤ë¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¡¢Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤è¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°5»þ¤¹¤®¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Ö¿ë¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¥é¥¤¥É¥ª¥óÎÞ¡¡12»þ´Ö¤Ö¤ê¤Î¡ª¡ª´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤Èµ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¤Þ¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¤¬Ä¹¤¤¡¡Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ë¤¾¡¡¿§¡¹¤È¥é¥¹¥È¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡õ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£