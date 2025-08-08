Æ»Ï©´§¿å¡¢¼Ö¤ÎÈï³²Áê¼¡¤°¡¡¼¯»ùÅç¡¢Àî±è¤¤¤ÇÊø²õ¤â
¡¡8ÆüÁáÄ«¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¿Í¤Î¹ø¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¬ÄÒ¤«¤ëÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡Ì¸Åç»Ô¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»Ï©´§¿å¤Ë¤è¤ê¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¸Åç»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï8Æü¸áÁ°¡¢ÌÖ³ÝÀî±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Î°ìÉô¤¬Êø²õ¤·¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤´¤ÈÀî¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿°¨ÎÉ»Ô¤Î·úÀß¶È´ä²¼Íµ°ì¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÒ³²¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Æ»Ï©½ä²ó¤Î¶ÈÌ³¤âÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¸Åç¡¢°¨ÎÉÎ¾»Ô¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤ËÅÚº½¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¸½¾ì¤â¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£