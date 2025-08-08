【BAMBI WATER】ガードル付き♡理想ボディ叶えるリブフレアパンツ発売

シリーズ累計400万個突破の大人気ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」から、リラックスと美シルエットを叶える新作パンツ『ガードル イン リブフレアパンツ』が登場しました。ガードル内蔵で1枚履くだけで理想のボディラインに♡おうち時間にもお出かけにも対応する、まさに“Quality Wear”。2025年8月1日より各ECモールで発売中です。

履くだけでスタイルアップが叶う♡



『ガードル イン リブフレアパンツ』は、骨盤からヒップラインをしっかりサポートする内蔵ガードルを採用。

独自の弾性ニットと着圧シールの組み合わせで、適度なホールド感と快適な着用感を両立しています。裾にはサイドスリット入りで動きやすく、美脚効果も抜群。

ゆったりとしたフレアラインで脚長見えを叶えつつ、ウエストの締め付けは最小限。見た目も履き心地も、どちらも妥協したくない女性にぴったりの1本です。

おしゃれも心地よさも♡そのまま外出OK



表地はレーヨン92％・ポリウレタン8％で伸縮性があり、内側には通気性の良い柔らかメッシュ素材のガードルが組み込まれています。

着心地の良さと美シルエットを両立し、部屋着に見えない上品なデザインが魅力。おうちでのリラックスタイムから、ちょっとしたお出かけまで、1日中快適に過ごせます。

価格は5,490円（税込）、カラーは使いやすいブラックの1色展開で、S～LLの4サイズから選べます。

BAMBI WATERの品質とこだわり



“Quality Wear, Update Wear”を掲げるBAMBI WATERは、機能性とデザイン性を兼ね備えたアパレルを多数展開。

中でも『スタイルナイトブラ』は3年連続楽天年間ランキング第1位（インナー・下着・ナイトウェア部門）を獲得するなど、多くの女性から支持されています。

今回の新作パンツも、日常をアップデートする新定番アイテムとして注目を集めそうです。

毎日に寄り添う、理想の一本を手に入れて



スタイルアップもリラックスも、どちらも叶えたいあなたに。『ガードル イン リブフレアパンツ』は、BAMBI WATERらしいこだわりの素材と設計で、忙しい毎日をおしゃれに快適にサポートしてくれます。

自宅でも外出でも使える“Quality Wear”で、自分らしく輝く毎日を♡新しい自分を見つけたい方にこそおすすめの1枚です。