今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第19週「勇気の花」の第95回が8月8日に放送され、反響を呼んでいます。

＊以下8月8日放送回のネタバレを含みます。

＜公式のあらすじ＞

嵩（北村匠海さん）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦さん）に声をかけられる。

いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。

一方のぶ（今田美桜さん）は、鉄子（戸田恵子さん）に意見して怒らせてしまう。

落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子さん）が待っていた。

しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。

僕らの人生に立ち入らないでくれ

伝えたいことがあると聞いて、嵩の家へ呼び出された登美子。喜んだ登美子は嵩の帰宅前にその家へ訪れ、先に帰ってきたのぶと合流。

”おめでた”と勘違いした登美子に対して、のぶは否定しつつ、嵩が三星百貨店を退職し、漫画家に専念することを伝えました。

反対する登美子に対して、自分が嵩を支えると伝えたのぶ。しかし登美子がのぶのほうこそ家庭に入るべき、と話したところへ嵩が帰宅。

嵩は「僕らの人生に立ち入らないでくれ」と言い捨てると、呼び出したはずの登美子を早々に帰してしまいました。

感想が割れる視聴者

この対応に視聴者の感想は真っ二つ。

登美子側に立ったものとして、たとえば「登美子さん、まっとうなご意見だと思う」「言い方はキツめだけれど間違ってはいないのよね…。息子が仕事辞めて不安定になるかも知れない事に賛成は中々出来ない」「登美子さんはタカリに訪れた事も無く、自慢の為に三星を辞めるなと言っている訳でも無く結局、いつだって崇を思う気持ちはあると思うな」といった声が。

一方、嵩側に立ったものとしては「登美子さんは息子に干渉しすぎだな」「嵩、よう言った！ 登美子さんのわがままさにはイライラしてたよ。自己中にも程がある」といったものなど。

さらには「スタッフの皆さん。ここはぜひ登美子さん主演のスピンオフドラマをお願いいたします」といった声も見られていました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。