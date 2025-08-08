¹ñÆâ³°¤Î¡ÈËÜÊª”¤òµá¤á¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÅ¸¼¨¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º×¤ê¤äËßºÏ¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÀ¨¤ß¤òÌ£¤ï¤¦
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØËÜÊª¤òËüÇî¤Ø¸«¤Ë¹Ô¤¯¡ÚEXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤È¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ç¤¿¤ëÌÜÅª¤È¤·¤ÆËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¤ÏÉ¾È½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¤·¤¿¡£ ¿·µïÉÍ¤ÎÂÀ¸ÝÂæ¤ÏÂçÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤µ¤ó¤ÎÀ¸²Î¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ ¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¸«¤É¤³¤íÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò°ìÆü³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¡¢³Ú¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê»ÏÈ¯¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£
¡¡¸¡ºº¥²¡¼¥È¤Þ¤Ç15¿Í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢9»þ4Ê¬Æþ¾ì¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËËüÇî¤Ç¤Î1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·³Ê¤È¤Î¤³¤È¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÃóÆÖÃÏ°ìÈÌ¸ø³«¤Î100ÇÜ¤¯¤é¤¤¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«´Û¤Ë¸å¤íÈ±¤ò¤Ò¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÁáÊâ¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡£
¡¡Æþ´ÛÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¤ÏUSJ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È30Ê¬¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½Å¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¼ÂÊª¤¬2000Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô¥È¥ó¤ÎÀÐºà¤ò¼è¤ê°·¤¨¤ëµ»½ÑÎÏ¤¬2000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤âÀ¨¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¿ÍÎà»Ë¤ÎÊõ¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ïÉÊ¤òÂçºå¤Ç¸«¤ì¤¿´î¤Ó¤Ë¡¢¡ÖËüÇî¤¹¤´¤¤¤ï¡×¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£
¡¡¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤Î·Ý½Ñ²È¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤ÎÄ¦¹ï¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥É¥ì¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÉÛ¤ÎÂ¿¤¤°áÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÃË¤Î»Ò¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼Ö¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¼Ö¤À¤¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØµÞ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÂÀ¸ÝÂæ¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀÆ¤Ë·è¤á¤¿¥Ý¡¼¥º¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎËÜÆü2²óÌÜ¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Î¿·µïÉÍÂÀ¸ÝÂæ¤Î¼Â±é¡£200¿Í¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3¥È¥ó¤Î½Å¤µ¤òÃ´¤®¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÊª¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥À¥à´Û¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤»¤¤¤«¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¤µ¤ó¤Î¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¼°¤¤¤«¡ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥ê¥ó¥°²¼¤òÆâ²ó¤ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯¸«¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ÎÌµ¤¤ËßºÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÏËüÇî¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¾·³¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî·Ä´î¤¬°¦¤·¤¿ËßºÏ¡Ö³»³Ý¤±¤Î¾¾¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËüÇî¤«¡×¤È´¶¤¸Æþ¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö³»³Ý¤±¤Î¾¾¡×¤ÏÌó120¥»¥ó¥Á¤ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤ÆÂç¤¤¤¤â¤Î¡£åÌÌ©¤Ê»Þ¤Ö¤ê¤¬¸«»ö¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤Ï¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡55Ç¯Á°¤ÎÂçºåËüÇî¤Ë¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿ËßºÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËßºÏÅ¸¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÙ¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ç¤ÏÅìËÌ¤Î¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Èµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬Âç¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¿Íµ¡°ìÂÎ¡×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅ¸¼¨¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¿µ¡Ç½Å´Æ»½Åµ¡¤È¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡³ê¤é¤«¤Ë¥Ý¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î¤«¤¬¤ä¤·¯¤ò¤½¤Ã¤È»ý¤Ä¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È½Åµ¡¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Ë¤«¤«¤ëÎÏ¤¬Áà½Ä¼Ô¤Ë¤â¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿ÍÂÎ¤Î³ÈÄ¥¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£ËÜÊª¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È½Åµ¡¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¿·µïÉÍ¤ÎÂÀ¸Ýº×¤ê¤Î²ñ¾ì¤ËÌá¤ë¤È¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤µ¤ó¤¬²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¤ò²Î¤Ã¤¿ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¼¡¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡¢¤ÈÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó´Û¤Ç¤·¤¿¡£ËüÇî¤Ç°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡30Ê¬ÊÂ¤ó¤ÇÆþ¾ì¡£ÂçÅýÎÎ¤Î¾ÓÁü²è¤¬¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö±ÇÁü¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¡¢Å¸¼¨¼¼¤ÎÆâÁõ¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È3ËçÌÜ¤Î¸¤¤Î³¨¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤È»É½«¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤À¤í¤¦¤È¶áÉÕ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤ÏµÙ·Æ½ê¡£¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¹¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Ò¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ø¹Ô¤±¡¢¤Ê¥³¥â¥ó¥º¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥³¥â¥ó¥º´Û¤ÏÊ£¿ô¤Î¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥â¥ó¥º¤¿¤Î¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¤Î´¶ÁÛ¡£
¡¡¥³¥â¥ó¥º¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤ËÁø¶ø¡£¤Ê¤ó¤È¥ª¥é¥ó¥À¹ñ²¦¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀËüÇî¡£1ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿Å¸¼¨¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È»×¤¦¤È¤â¡£Â¾¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËßºÏÅ¸¤ÎÀ¨¤µ¡£¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ª¤µ¤é°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¤â³»³Ý¤±¤Î¾¾¤âÀÎ¤ÎÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¸½Âå¡¢Ì¤Íè¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¿´Äì´¶Æ°¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¤Ç¤âÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢ÄÌÏ©¡¢¹¾ì¡¢Å¸Ë¾Âæ¡¢µÙ·Æ½ê¡¢¤È¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤â²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎËüÇî¤Ç¤Î1Æü¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Æ½êÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦´°àú¤Çµæ¶Ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û
¡¦¤·¤«¤âÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë
¡¦¤³¤Î¸¤³¨¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¶á¤Å¤¤¤¿¤é»É½«¤Çº²¾Ã¤¿¤¾
¡¦¥³¥â¥ó¥º¤Ï¾Â °ìÆüÃæ¸«¤Æ²ó¤ì¤ë
¡¦¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄß¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÐ¤òÃÏ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸·Á¤ÎÀÐ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë
¡¦º£Æü°ìÈÖµ®½Å¤Ê¡ÖËÜÊª¡×¤¸¤ã¤ó