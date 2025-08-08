¡ã¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡äµ¢¾Ê¤Ï³Ú¤·¤ß¡©¼Â²È¡¢µÁ¼Â²È¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿ËÜ²»¤È¤Ï¡©#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥Ë¥å¡¼¥¹
¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö³Ú¤·¤ß¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âµÁÌ³¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡µ¢¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤Ë¡¢35,286¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤ä¡¢µ¢¾Ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ò¡¢·ë²Ì¤È¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡§25.1¡ó
Î¾¼Â²È¡¢¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â³Ú¤·¤ß¢ö¡§19.8¡ó
¼Â²È¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤ì¤ÉµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤¬¥Ä¥é¤¤¡§16.4¡ó
¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡§15.0¡ó
µÁ¼Â²È¤è¤ê¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ä¤À¡§4.3¡ó
¡ÖÎ¾¼Â²È¡¢¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â³Ú¤·¤ß¡×¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡©
¡ÖÎ¾¼Â²È¡¢¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â³Ú¤·¤ß¢ö¡×¤¬¡¢19.8¡ó¡£µ¢¾Ê¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Î¾¼Â²È¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØµÁ²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤ÏÍ¥¤·¤¤¤·¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£µ¤Èè¤ì¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¡Øµ¢¾Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊÌÁñ¤È¤«¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÂÚºß¡£¤ª¶â¤â¤Á¤À¤«¤é¿©»ö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ù
³Ú¤·¤ß¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµ¤¤ò»È¤¦¡×¡ÖÈè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ²»¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£³Ú¤·¤ß¤ÈÉéÃ´¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×Åµ·¿Åª¤Ê²Ç¤¤¤Ó¤ê¤â
19.5¡ó¤¬¡Öµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¸ß¤¤»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ·î¤Ë1²ó¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£µ¢¾Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¼Â²È¤ÏÆÇ¿Æ¤ÇÀä±ï¡£µÁÊì¤Ï»ä¤ÎÊ¬¤À¤±¤´ÈÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Ç¤¤¤Ó¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢º£¤Ï¾®¸ÈÂð¤ÇÆ±µïÃæ¤À¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ù
µ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¶á¤µ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸ÃÇÀä¡¢¿Æ¤ÎÉÔºß¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ú¤Ç¤¤¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤â³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â²È¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤ì¤ÉµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤¬¥Ä¥é¤¤¡×¥¹¥È¥ì¥¹²áÂ¿¡Ä
16.4¡ó¤¬¡Ö¼Â²È¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤ì¤ÉµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤¬¥Ä¥é¤¤¡×¤È²óÅú¡£µÁ¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸À¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤¬¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼Â²È¤ÏÂ¹¤¬Íè¤ë¤«¤é¤È¤¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÅß¾ì¤Ï¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤Ë¥²¡¼¥È¤â¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢µÁ¼Â²È¤ÏÔ¼¤Ã¤Ý¤¯¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡Ù
¼Â²È¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¤Ï±ÒÀ¸ÌÌ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤¬ÉéÃ´¤Ë¡£µÁ¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ä¡¢µ¢¾ÊÉÑÅÙ¤ÎÄ´À°¤ò¹Í¤¨¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ï¤¬²È¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬µ¤³Ú
15.0¡ó¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¼«Âð¤Î²÷Å¬¤µ¤ä¡¢µ¢¾Ê¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´´¶¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·ÀµÄ¾ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¬¡¢¥¸¥¸¥Ð¥Ð¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Èµ¢¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¼Â²È¤Ïµ¤³Ú¤À¤±¤ì¤ÉÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£µÁ¼Â²È¤ÏµÁÄï²ÈÂ²¤È¤Î³Êº¹ÏÃ¤¬¥À¥ë¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¤ï¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬µ¤³Ú¡Ù
µ¢¾Ê¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½àÈ÷¤ÎÉéÃ´¡¢²ÈÂ²´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢µ¢¾Ê¤òÈò¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡£¼«Âð¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤è¤ê¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ä¤À¡×ÆÇ¿Æ¡Ä¡©
ºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÁ¼Â²È¤è¤ê¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ä¤À¡×¤Ç4.3¡ó¡£¼Â²ÈÆÃÍ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òµó¤²¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÊì¤¬°ì¸ÀÍ¾·×¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¼Â²È¤Ø¹Ô¤¯¤ÈËè²óÉÔÌû²÷¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£µÁ¼Â²È¤Î¤Û¤¦¤¬¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ù
¼Â²È¤Î¿Æ¤È¤ÎÀ³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ä¡¢²È¤Î´Ä¶¤¬¼ç¤ÊÉÔËþ¤Î¤è¤¦¡£µÁ¼Â²È¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤³Ú¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ïµ©¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¼Â²È¡¦µÁ¼Â²È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ç25.1¡ó¡£µ¢¾Ê¤ÎÄêµÁ¤ä¾õ¶·¤¬²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼Â²È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡£µÁ¼Â²È¤ÏµÁÉã¤È¸åºÊ¤¬¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤´ÃÚÁö¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£3²ó¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¼êÅÚ»º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡Ù
¡ØµÁ¼Â²È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢Ã¶Æá¤¬Ä¹ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÁ»Ð°ì²È¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¡£¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤·¤ªÃëÂå¤âÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÍèË¬¤âÃ»»þ´Ö¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â²È¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÊì¤¬Á´Éô¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç²÷Å¬¡ª¡Ù
¡ØµÁ¼Â²È¤ÏÎÙ¡£¼Â²È¤Ï¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢·»¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£¤ªÊè¤ä°äÉÊÀ°Íý¡¢¿ÆÀÌ²ó¤ê¤ÇÇ¯¤Ë¿ô²óµ¢¤ë¡£»×¤¤½Ð¤Ë¤â¿»¤ê¤¿¤¤¡Ù
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤òÁª¤ó¤À¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤«¤é¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤Î·Á¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¢¾Ê¤ò¤á¤°¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î»ö¾ð
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Îå«¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò´î¤Ó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤Èè¤ì¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ËÇº¤àÀ¼¤â¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Öµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¤â¤Ä¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüµ¢¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¿Æ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤À¤±µÁÌ³´¶¤Çµ¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦·Þ¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¾Íè¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¾Ê¤Ï²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äµÁÌ³´¶¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Êµ¢¾Ê¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£