【「マイマリオ」シリーズ】 8月26日 販売開始予定 価格：1,870円～

任天堂は、アクションゲーム「スーパーマリオ」をテーマにした小さな子ども向け新商品シリーズ「マイマリオ」を、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOで8月26日より販売開始する。価格はえほんが1,870円など。

「マイマリオ」は、日々の生活の中で、親子で一緒に楽しめる商品をラインナップした新たなシリーズ。商品には任天堂が発売するものに加えてパートナー企業から発売されるものも含まれており、商品は今後も順次追加していくとしている。

今回の発表に伴い紹介された商品一覧には、マリオやルイージといったキャラクターに加え、「スーパーマリオ」シリーズのゲームでおなじみのアイテムなどをモチーフにした「つみき」や、仕掛けで口が開いたり、顔がぐるぐる回ったり、マリオの顔が動く「えほん」などが登場。そのほか、「マイマリオ」シリーズの商品として、アパレル商品や雑貨、ぬいぐるみなども展開が予定されている。

□「マイマリオ」公式サイト

つみきマリオ（3ピース）

価格：2,980円

※つみきマリオ スペシャルセット（30ピース） 19,980円

マリオやルイージといったキャラクターに加え、「スーパーマリオ」シリーズのゲームでおなじみのアイテムなどがつみきになって登場。キャラクターやブロック型のつみきなど、小さな子どもでも持ちやすいサイズと軽さに設計されている。

キャラクターのつみきは、それぞれのキャラクターに対応するamiiboとして、対応するゲームソフトでも使用できる。

かおマリオ（えほん）

価格：1,870円

マリオがえほんになって登場。仕掛けでマリオの顔が動くようになっており、口が開いたり、顔がぐるぐる回ったり、親子で触りながら楽しめるえほんとなっている。

