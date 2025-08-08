【かおマリオ】 8月26日 配信予定 価格：無料

「かおマリオ」

任天堂は、Nintendo Switch/Android/iOS用ソフト「かおマリオ」を8月26日に配信する。価格は無料。

「かおマリオ」は「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのキャラクターであるマリオの顔を使って遊ぶゲーム。本日8月8日に発表された子ども向けの商品シリーズ「マイマリオ（MY MARIO）」の一環として展開されるコンテンツで、画面上に表示されるマリオの顔に指で触れ、直感的な動きを楽しむ作品になっている。

マリオのヒゲが伸びたり顔が回ったりするほか、キノコやスター、どかんなどシリーズおなじみの要素を使った遊びを収録。NINTENDO 64用アクション「スーパーマリオ64」のタイトル画面の遊びを彷彿とさせるコンテンツが楽しめる。知育アプリのような側面もあわせ持ち、複雑な操作をすることなく遊べるため、子どもでも楽しむことができる。しばらく遊んでいるとマリオが眠り遊べなくなるため、休憩の目安にもなるという。

スマートフォンやタブレット、SwitchおよびSwitch2にも対応しており、無料でダウンロードが可能。ダウンロード後はインターネット不要でプレイできる。

(C) Nintendo