TWS¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê
¡¡ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯7·îÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TWS¤ÎÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤«¤é¤ÎÎß·×ÀµÌ£½Ð²ÙËç¿ô¤¬10ËüËç°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£TWS¤ÎºîÉÊ¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLast Bell¡×¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTRY WITH US¡Ù¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û°¦ÕÈ¤â´°àú¡ª¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëTWS
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î14ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æº£Ç¯ÅÙºÇ¹â¤Î½é½µÇä¾å¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¹â½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7·î11Æü¤«¤é17Æü½¸·×Ê¬¤Î½µ´Ö USEN HIT J-POP¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊA-26Ch.¡Ë¤È½µ´Ö USEN HIT J-POP/ÍÎ³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊA-51Ch.¡Ë¤Ç¤â1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TWS¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 TWS TOUR "24/7:WITH:US" IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢8·î9Æü¤È10Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î2Æü´Ö¸ø±é¤òÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
