¡ÖHY¡×¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡¡²áµî¤ËÈÎÇä¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¡¢²ó¼ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¥Ð¥ó¥É¡ÖHY¡×¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¡ÖHY SKY Fes¡×¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áë¸ý¤Þ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖSKY Fes¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¡ØHY SKY Fes 2020¢ª2021¡Ù¡ØHY SKY Fes 2023¡Ù¡ØSKIYAKI STORE¡ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ØSKY Fes ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ØSKY Fes ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¡Øcheero Flat 10000mAh¡Ù¡Ê·¿ÈÖ¡§CHE-112¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´¤¯µ©¤Ë½¼ÅÅ»þ¤ËÈ¯±ì¤ä¾ÆÂ»¤¹¤ë»ö¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Øcheero Flat 10000mAh¡Ù¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤´»ÈÍÑ¤ò¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢²¼µÁë¸ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤ä²ó¼ý¼õÉÕ¥Õ¥©¡¼¥à¤òµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öcheero¡×¡Ê¥Á¡¼¥í¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Æ¥£¡¦¥¢¡¼¥ë¡¦¥¨¥¤¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï7·î24Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç7·î20Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿JR»³¼êÀþ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼È¯²Ð»ö°Æ¤ò¼Õºá¡£
¡¡¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·½É¾ÃËÉ½ð¤Ë¤ÆÅö³º¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸½Êª¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊÀ¼ÒÀ½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Øcheero¡¡Flat¡¡10000mAh¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ±þ¤Î¼õÉÕÁë¸ý¤âµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Åö³ºÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï23Ç¯6·î¤«¤é¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â»Ü¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅÃæ¤ËÈ¯²Ð¤¹¤ë½ÅÂçÀ½ÉÊ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£