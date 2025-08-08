º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç»þÃ»¤ËÀ®¸ù¡ª°ëÊÕÍÈ¤²É÷¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó


¡Ú¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤á¤ó¥ì¥·¥Ô¡Û¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤È¤á¤ó¤Ä¤æ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¡ª

¥­¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â½ë¤¤½ë¤¤¡¢¿¿²Æ¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÃÓÅÄÈþ´õ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¤½¤¦¤á¤ó¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤á¤ó¤ÏÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë¤æ¤Ç¡¢Î®¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤­¤Ã¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¢£°ëÊÕÍÈ¤²É÷¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó

°ëÊÕÍÈ¤²¤òºî¤ë¤è¤ê¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª

°ëÊÕÍÈ¤²¤òºî¤ë¤è¤ê¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡Ö°ëÊÕÍÈ¤²É÷¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤½¤¦¤á¤ó¡¡¡Ä3Â«(Ìó150g)

¡¦¤Á¤¯¤ï¡¡¡Ä3ËÜ

A¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­øÍÈ¤²¶Ì¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸3

¡¡­øÀÄ¤Î¤êÊ´¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1

B¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­ø¤á¤ó¤Ä¤æ(3ÇÜÇ»½Ì)¡¢¿å ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¡­ø¤´¤ÞÌý¡¡¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¦ÍÈ¤²¶Ì¡¢ÀÄ¤Î¤êÊ´ ¡Ä³Æ¾¯¡¹

¡Úºî¤êÊý¡Û

1.¤Á¤¯¤ï¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼Ð¤á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢[A]¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

2.¤æ¤Ç¤¿¤½¤¦¤á¤ó¤ò¤Ç¤¢¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢[1]¤ò¤Î¤»¤ÆÍÈ¤²¶Ì¡¢ÀÄ¤Î¤êÊ´¤ò»¶¤é¤¹¡£

(1¿ÍÊ¬544kcal/±öÊ¬3.9g)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤Á¤¯¤ï¤ÈÍÈ¤²¶Ì¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ëÊÕÍÈ¤²¤ÎÉ÷Ì£¤¬ºÆ¸½¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ã¤­¤Î¥ì¥·¥Ô¡£Âç¿Í¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤Þ¤Ç³§¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤Ç¤¹¡ª

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿Ë­ÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡

ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤­¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA

Ê¸/ÃæÅÄÌª´»