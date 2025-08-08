Ê¿ËÜÏ¡¤â´¿´î¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤ÏÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ç¥¹¥¿¡¼À¤â¥ä¥Ð¤¤¡×¡¡À¸°Õµ¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦¹â¸«µü²ð¤¬À¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è
¡¡£··î£³£°Æü¤Ë²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¤Ç¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¸«µü²ð¡Ê£²£³¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥µ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡á¤Ë£±£°²ó£²Ê¬£´£¸ÉÃ£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥×¥í£±£°ÀïÌµÇÔ¤ÇÂÔË¾¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢´¿´î¤¹¤ë¿Íµ¤³ÊÆ®²È¡¦Ê¿ËÜÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥¹¥¿¡¼À¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ºÐ¤Ê¤¬¤éÄë·ý¥¸¥à¤Ç¡Ö°ìÈÖÀ¸°Õµ¤¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡££¸ÀïÌµÇÔ¤ÎÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½øÈ×¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¼´¤ËÏ¢ÂÇ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢£±£°²ó¤Ë¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÄÉ·â¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¼ã¤¿·²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ìÈÖºÇÇ¯¾¯¤Î¼«Ê¬¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ç¤«¤¤¸ý¤ò¤¿¤¿¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¾éÃÌ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸Ìë¤ËÈæ²ÅÂç¸ã¡Ê£²£¹¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¸½Ìò°úÂà¤òÌÀ¸À¤·¡¢£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£³¡Ë¡á£Â£Í£Â¡á¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î´ÙÍî¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼ã¤ÆüËÜ¿Í¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£´¿´î¤ËÊ¨¤¯²ñ¾ì¤Ç¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ê¿ËÜÏ¡¤â¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ç¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤â°ìÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤¬¡¢°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¹â¸«¤Ï½é¤ÎÀ¤³¦Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂçÊª´¶¤ò½ª»ÏÉº¤ï¤»¤¿¡£Á°¡¹Æü²ñ¸«¤Ç¤Ï½éÂÐÌÌ¤·¤¿²¦¼Ô¤Ë¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö£¶²ó¤ÇÅÝ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö¥æ¡¼¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¼º¾Ð¤µ¤ì¤Æ¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÊ¿ËÜ¤Î¥Õ¥©¥È£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ç¡ÖËÜ¿Í¤«¤é£³½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤éµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢£Ë¡Ý£±¤ä£Ò£É£Ú£É£Î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á·Ð¸³¼Ô¤«¤é¡ÖÂç¤¤¤²ñ¾ì¤À¤È°Õ³°¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤è¡£°ìÅÙ¡Ê»î¹çÁ°¤Ë¡ËµÒÀÊ¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤â¤é¤Ã¤¿½õ¸À¤âÎÈ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â¸«¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°·Ð¸³¼Ô¤ÎÊ¿ËÜ¤ÎÉã¡¦½Ó¹¬¤µ¤ó¤È¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿ËÜ¤Ï¡Ö¿ÆÉã¤Î¶µ¤¨¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸¶ÅÀ¤ËÀ¤³¦¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¸«¤ÎÀ¸°Õµ¤¥¥ã¥é¤â¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿ËÜ¤Ï¡Öµü²ð¤Ï¡ÊÀÎ¤«¤é¡ËÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ç¥¹¥¿¡¼À¤â¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡£À¸°Õµ¤ÅÙ¹ç¤¤¡©²¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ËÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¼«¿È¤Ïº¸¸ª¤ò¼ê½Ñ¤·µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¡Ê¹â¸«¤ÎÂ×´§¤Ï¡Ë»É·ã¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Éü³è¤¹¤ë¤È¤¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Æ£Àî»ñÌî¡Ë
¡¡¡þ¹â¸«µü²ð¡Ê¤¿¤«¤ß¡¦¤¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë£²£°£°£²Ç¯£´·î£µÆü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è½Ð¿È¡££±£¹Ç¯¤ËÌÜ¹õÆüÂç¹â¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÍ¥¾¡¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÀïÀÓ¤Ï£´£³¾¡£´ÇÔ¡££²£²Ç¯£··î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£µÇ¯£´·î¤ËÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡££±£¶£¶¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¡þÊ¿ËÜ¡¡Ï¡¡Ê¤Ò¤é¤â¤È¡¦¤ì¤ó¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£¶·î£²£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»£±Ç¯»þ¤Î£±£´Ç¯£±£±·î¤Ë£Ë¡Ý£±¹Ã»Ò±à£¶£µ¥¥íµéÍ¥¾¡¡££±£µÇ¯£±·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë£Ë¡Ý£±¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡££²£°Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡Ë¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£²£´Ç¯£··î¤Î¡ÖÄ¶£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£³¡×¤Ç¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë£±²ó£Ë£Ï¾¡Íø¡£¥¥Ã¥¯ÀïÀÓ¤Ï£±£±¾¡£´ÇÔ¡¢£Í£Í£ÁÀïÀÓ¤Ï£´¾¡£³ÇÔ¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡£